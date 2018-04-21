پوشش همگانی سلامت مهمترین خواست مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داودی عصر امروز شنبه درآیین نواختن زنگ سلامت در مدرسه فرزانگان سراب گفت: شعارامسال سازمان بهداشت جهانی با عنوان "سلامتی برای همه" در واقع مطالبه و خواست عمومی ملت ها بوده و دولتمردان دراین زمینه باید بکوشند.

وی بر آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با وزرات بهداشت و سازمان های بیمه گر در این زمینه تاکید کرد.

علیرضا ابهری رییس دانشکده علوم پزشکی سراب نیز دراین آئین به خدمات حوزه سلامت درسراب اشاره کرد و گفت:شکل گیری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی درسراب تحول تاثیرگذاری درحوزه سلامت مردم بود.

وی به اصلاح روش و سبک زندگی شهروندان از طریق تلاش مجامع سلامت و به خصوص سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و گفت:درشهرستان سراب چه لزومی دارد که جهت حضوردراداره یا خرید؛ مسافت کوچکی را با خودرو پیمود .

این استاد دانشگاه به آگاه سازی شهروندان به مضرات موادی چون شکرو نمک و دخانیات تاکید کردو یاداورشد:خادمان سلامت مردم باید اصلاح روش ها و رفتارها را ازخود شروع کنند.

وی به اجتماعی شدن مقوله سلامت نیز تاکید کرد.

حجت الاسلام یوسف خیری رییس نهاد نمایندگی رهبری دردانشگاه علوم پزشکی تبریزدراین مراسم به بیان روایات و احادیثی ازبزرگان درمورد رعایت بهداشت و توجه به سلامتی پرداخت و گفت:خدمات به مردم درحوزه سلامت پیشرفت های خوبی درسال های اخیرداشته و باید دسترسی مردم به امکانات درمانی و بهداشتی را تسریع کنیم.