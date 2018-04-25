انتشار دو کتاب تازه از مجموعه گفتگو با مشاهیر جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نشر آفتاب‌کاران دو کتاب تازه از مجموعه گفتگو با مشاهیر جهان را با عنوان « ارنست همینگوی» و «ژاک دریدا» با ترجمه حسین کربلایی منتشرکرد که دربردارنده آخرین مصاحبه و بخشی از جذاب‌ترین گفتگوهای این دو نویسنده و متفکر است.

در کتاب مرتبط با همینگوی بخشی چهار گفتگو از وی درج شده است که شامل گفتگو با مجله پاریس ریویو، ماهنامه آتلانتیک، هفته نامه استار و آخرین گفتگوی وی که با نشریه اسکوائر است

نکته قابل توجه در این کتاب نوع تنظیم آخرین گفتگوی اوست که شکلی داستانی پیدا کرده و ماجرای سفر گزارشگر به ویلای شخصی او برای راضی‌کردنش به یک مصاحبه تلویزیونی را روایت می‌کند که البته فرجامی ندارد.

کتاب دوم نیز که به ژاک دریدا اختصاص دارد شامل یک مصاحبه طولانی با دریدا است که توسط جان برنباوم انجام شده است و به دنبال آن یادداشتی از مترجم متن فرانسوی مصاحبه به انگلیسی نیز آن را همراهی کرده است. بخش پایانی کتاب نیز به گزیده کتاب‌شناسی دریدا اختصاص دارد.

نشر آفتابکاران این دو کتاب را با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.