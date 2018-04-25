به دنبال موازی کاری با تلویزیون نیستیم/ تمرکز بر مستندهای سینمایی

مرتضی رزاق کریمی معاون مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست های سال جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی این روزها بیش از گذشته روی تولید آثار مستند و انیمیشن تمرکز دارد و می توان گفت این تولیدات با موفقیت هایی از سوی جشنواره های بین المللی در خارج از کشور همراه بوده است.

وی ادامه داد: بحث اعمال سیاست های جدید در این مرکز در واقع ادامه سیاست های گذشته است. در واقع می توان گفت از ۳ سال پیش تصمیم گرفته شد تا مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی دیگر تولید آثار داستانی را دنبال نکند به این معنا که تولید فیلم های اول داستانی بلند و فیلم کوتاه داستانی از ۳ سال پیش در این مرکز متوقف شد.

معاون مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بیان کرد: در این راستا تولید آثار مستند و انیمیشن در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی متوقف نشده است و طبق روال گذشته تولید این آثار دنبال می شود. با ایجاد ۲ معاونت مستقل انیمیشن و مستند، تمرکز در تولید این نوع از آثار بیشتر شده است.

وی تاکید کرد: در سال جدید به دنبال کاهش کمی تولیدات نیستیم اما گرایش اصلی ما حمایت از تولید مستندهای سینمایی است. البته مخالف تولید مستند تلویزیونی نیستیم و آثار ارزشمندی در این زمینه توسط رسانه ملی تولید می شود اما رویکرد ما در سال جاری این است که کار موازی و مشابه با تلویزیون انجام ندهیم.

رزاق کریمی در پایان گفت: در این میان اگر مستند کوتاهی خلاقانه و نو باشد در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می شود اما سیاست اصلی ما تولید آثار مستند با ساختار دراماتیک و سینمایی هستیم.