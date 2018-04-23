انجام ۵۶۰۰ بازرسی از اصناف دشتستان/ واحدهای متخلف جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهسوار قایدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بازرسی ها به منظور رصد وضعیت بازار کالا و خدمات و به ویژه کالاهای اولویت دار و نظارت بر مراکز فعال تجاری و اقتصادی و خدماتی انجام شده است.

وی اضافه کرد: این بازرسی‌ها از مراکزی همچون تعمیرگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و واحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک و کیف و کفش، شیرینی و آجیل، میوه و تره بار، مواد پروتئینی و ... شهرستان دشتستان انجام شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان بیان کرد: این بازدیدها در راستای جلوگیری از هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در قالب طرح‌های مختلف انجام شده است.

وی بیان کرد: در این بازرسی‌ها که توسط کارشناسان نظارت و بازرسی و بازرسان اداره صنعت ، معدن و تجارت به صورت مستمر و روزانه از واحدهای صنفی و سطح عرضه و در قالب بیش از ۱۲ گشت مشترک با دستگاه های ذیربط انجام شده است تعداد ۲۲۳ مورد پرونده تخلف ثبت شد.

قایدی ادامه داد: این تخلفات اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم ارائه فاکتور و غیره به ارزش ریالی ۵۰۶ میلیون و ۹۸۹ هزار ریال کشف که برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان اضافه کرد: همچنین در این مدت تعداد ۱۰۰ مورد شکایت مردمی به سامانه رسیدگی به شکایات مردمی (ستاد خبری) اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اعلام شده است که توسط بازرسان و کارشناسان این اداره رسیدگی و متخلفین به مراجع ذیربط معرفی شدند.