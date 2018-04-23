نیروی دریایی ارتش و سپاه یک مشت واحد در مقابل دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما، در تشریح جزئیات برگزاری روز نخست اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند، اظهار داشت: این اجلاس از امروز به مدت دو سال به ریاست دوره ای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز می کند.

وی افزود: این اجلاس بزرگترین اجلاس نظامی تاریخ ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی که ۴۰ سال از آن می گذرد تاکنون می باشد.

دریادار خانزادی ادامه داد: با تشکیل این اجلاس برخی از فرماندهان نیروهای دریایی کشورهایی که تا به امروز در کشورمان حضور نداشتند، به واسطه شرکت در این اجلاس در ایران حضور پیدا کردند و این یکی از دستاوردهای بزرگ سیاسی برگزاری اجلاس در تهران است.

وی تصریح کرد: با حضور فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند، بسیاری از کشورهای استکباری از جمله رژیم صهیونیستی به تکاپو افتادند تا با انجام اقدامات پشت پرده و غیر آشکار، وابستگان نظامی را از تهران برگردانند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دشمنان می دانند این اجلاس ظرفیت شکستن تمرکز فشارهای سیاسی شان را دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز ایران از ۵ قاره بزرگ جهان میزبان ۳۲ کشور متشکل از فرماندهان و هیئت هایی از نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند بوده است و بزرگترین دستاورد سیاسی آن این است که تمام تلاش هایی که دشمنان در جهت انزوای جمهوری اسلامی انجام دادند با برگزاری این اجلاس بزرگ به نوعی کمرنگ شد و ایران در عین تمامی تحریم ها و فشارهای سیاسی توانست از طریق نیروی دریایی و نیروهای مسلح خود این فضای سیاسی سنگین را به راحتی بشکند.

دریادار خانزادی افزود: از عمر این اجلاس ده سال می گذرد و ما ششمین دوره را برگزار کرده و ریاست را از کشور بنگلادش تحویل گرفتیم و تاکنون ۵ کشور ریاست دوره ای این اجلاس را بر عهده داشتند.

وی با اشاره به اثربخشی این اجلاس تاکید کرد: ظرفیت نظامی این اجلاس می تواند شرایط امنیتی نامیمون و تحمیلی آمریکا را در منطقه از بین ببرد.

دشمنان بدانند که در عرصه دریا با مشت محکم و مقتدر نظام اسلامی روبرو هستند

وی در خصوص علت درخواست آمریکا برای حضور بعنوان عضو ناظر در این اجلاس گفت: در هر جایی از اقصا نقاط جهان که یک ظرفیتی در راستای همگرایی و ائتلاف بوجود می آید، آمریکایی ها نهایت تلاش خود را جهت حضور و اطلاع از روندها جهت مهار ائتلاف انجام می دهند، از اینرو ما ۲ دوره پیاپی با حضور خود در این اجلاس با رای منفی اجازه حضور طرف آمریکایی را ندادیم.

وی همچنین گفت: این اجلاس یک ظرفیت بزرگ برای همگرایی و ائتلاف سازی دارد.

امیر خانزادی در پاسخ به سوالی درباره دو نیروی دریایی ارتش و سپاه و چگونگی تقسیم کار میان این دو نیرو و اینکه آیا تداخل میان ماموریت های آنها رخ نمی دهد گفت: نکته بسیار مهمی که درباره دو نیروی دریایی سپاه و ارتش وجود دارد این است که هر دوی آنها متشکل از فرزندان این ملت و انقلاب و یک مشت واحد در مقابل دشمنان هستند.

وی ادامه داد: البته یکسری تقسیمات میان دو نیرو در آبهای سرزمینی شکل گرفته اما ما کاملاً هماهنگ هستیم و رزمایش ها و ماموریت های مشترکی را به صورت کاملا هماهنگ برگزار می‌کنیم و پشت به هم ایستاده و موجب تقویت همدیگر در مقابل دشمنان هستیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان تاکید کرد: دشمنان بدانند که در عرصه دریا با مشت محکم و مقتدر نظام اسلامی یعنی نیروی دریایی ارتش و سپاه روبرو هستند و پاسخ هر تهدیدی را با اقتدار می دهند.