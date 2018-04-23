به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، صمد کریمی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: وظیفه سامانه «نیما» ایجاد محل تلاقی جریانهای ورودی و خروجی ارز است که عوامل و ابزارهای متعددی همچون صرافان، واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و متقاضیان واقعی را در بر می گیرد.

او ادامه داد: صرافی های مجاز می توانند از طریق سامانه «سنا» وارد نیما شوند و از طریق سامانه جامع تجارت و بانکها نیز از طریق پرتال ارزی می توانند به نیما دسترسی داشته باشند. البته در فاز اجرائی این سامانه از امروز سه شنبه کار با صادر کنندگان عمده در بخش پتروشیمی آغاز می شود و پس از آن به سراغ صادرکنندگان جزء خواهیم رفت.

گفتنی است تا پایان ماه جاری همه آموزش های لازم در خصوص سامانه «نیما» به نهادها و سازمانهای ذیربط داده خواهدشد.

کریمی تصریح کرد: در سیاست جدید ارزی همه وارد کنندگان باید به سیستم بانکی کشور مراجعه کنند. البته صرافان می توانند ارز مازاد صادر کنندگان را خریداری و جهت واردات کالا به ذی نفعان خارجی پرداخت کنند.

او افزود: راهبرد بانک مرکزی این است که همه تقاضاهای واقعی ارز را پوشش دهد و در حقیقت راه اندازی سامانه نیما سبب می شود تا جریان ورودی و خروجی ارزی منظم و مطمئنی داشته باشیم ضمن اینکه بخشی از عرضه و تقاضا هایی که در بازار آزاد پوشش داده می شود مانند تقاضاهای مربوط به قاچاق کالا دیگر وجود نخواهد داشت.

نیما، فضای رقابتی برای تبادل ارز

امیر حسین شکوهی مدیر سامانه بانکی «نیما» نیز گفت: وقتی کسی ارزی را در سامانه نیما برای فروش ارائه می کند، بررسی می شود که این فرد آیا پروانه صادراتی وارداتی دارد یا خیر، آیا این فرد ارز مازاد دارد یا سرمایه شخصی وی در خارج از کشور است و ...

گفتنی است هیچ تقاضایی بدون مجوز و بررسی های لازم در سیستم نیما ثبت نمی شود.

او ادامه داد: همه اعتبار سنجی ها و بررسی ها در بیرون از سامانه نیما انجام می شود و نیما فقط این موقعیت را فراهم می کند که وارد کنندگان و صادر کنندگان و کارگزاران ما بتوانند به راحتی معامله کنند و فضای رقابتی ایجاد شود به این ترتیب بحث قاچاق هم خود به خود حل می شود.

اختصاص ۳.۲ میلیارد دلار برای واردات

در ادامه، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: در ۱۰ روز گذشته پس از ابلاغ تصویب نامه دولت، بانک مرکزی ۲، ۳ میلیارد دلار برای واردات اختصاص داده است.

صمد کریمی افزود: در همین مدت ۱، ۳ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته است.

وی گفت: در سامانه بانکی نیما ریسک معاملات برای اشخاص حقیقی و حقوقی کاهش می یابد، شفافیت بیشتر می شود و از طرفی ریسک در بازار قاچاق به شدت افزایش خواهد یافت.

او افزود: نظارت بر سامانه بانکی نیما بر عهده بانک مرکزی است.

کریمی سامانه نیما را حلقه مفقوده همه سامانه ها دانست و گفت: قرار بود این سامانه خرداد عملیاتی شود اما با توجه به التهابات بازار ارز زودتر آغاز به کار کرد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: قرار نیست نرخ ارز ثابت بماند و نرخ آن با توجه به متغیرهای نظام اقتصادی تغییر خواهد کرد.

وی گفت: صادرکنندگان علاوه بر صدور ارزشان در سامانه بانکی نیما می توانند از محل درآمدهای ارزی شان بدهی هایشان را پرداخت کنند.

کریمی افزود: باید برای بازیگران اصلی بازار ارز شامل صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافی های مجاز و بانک ها جذابیت ایجاد شود.

فروش برخط ارز/تامین ارز کالاهای اساسی بدون محدودیت

مدیر سامانه بانکی نیما هم که در ارتباط تلفنی با این برنامه سخن می گفت، در ادامه اظهار کرد: با توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درگاه صادرکنندگان و واردکنندگان سامانه جامع تجارت است، درگاه صرافان سامانه سَنا و درگاه بانک های عامل پرتال ارزی است.

امیرحسین شکوهی افزود: بر خلاف ایجاد محدودیت ها برای واردات، صادرکنندگان می توانند بدون محدودیت، ارز ناشی از فروش کالاهای خود را علاوه بر سامانه بانکی نیما و صرافی های مجاز به صورت برخط به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: برای تأمین ارز کالاهای اساسی مورد نیاز کشور هیچ مشکلی نخواهیم داشت.