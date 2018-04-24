به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ارائه گزارش درباره نحوه اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در خصوص واگذاری اموال مازاد بانک ها اظهار داشت: بانک ها بسیار مشتاق هستند تا از اموال مازادی که دارند و در ترازنامه آنها نیز نیست، رها شوند و به همین دلیل، همزمان با بررسی این قانون در مجلس در سال ۹۴، کارشناسی بانک مرکزی مشغول بررسی و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه شد.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر با تعامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرای این حکم قانونی فراهم شده، تصریح کرد: امسال بخش عمده ای از تکالیف قانونی ما در این حوزه عمل خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: از ۳۶ بانک و موسسه اعتباری دارای مجوز، فقط سه بانک موفق به ارائه اطلاعات املاک و اموال خود نبوده اند؛ البته در سامانه ای که بانک مرکزی طراحی کرده، بانک ها موظف شده اند اطلاعات اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام های خود را ارائه کنند.

در این بخش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به معاون نظارت بانک مرکزی یادآور شد: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده است که بانک ها باید هر سال ۳۳ درصد اموال مازاد خود را واگذار کنند و این محقق نشده است؛ از سال ۹۴ تاکنون فقط ۴۴ درصد واگذار شده در حالی که باید بالای ۶۶ درصد واگذار می شد، در این رابطه توضیح دهید.

کمیجانی در پاسخ گفت: این مسئله را قبول دارم؛ بسترهای لازم فراهم شده و امیدواریم امسال با کمک مجلس این حکم قانونی بهتر اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: یک سری موانع اجرایی نیز بر سر کار داریم؛ از جمله اینکه عمده اموال مازاد بانک ها زمین و ملک بوده که به دلیل رکود حاکم بر بازار، امکان واگذاری آنها نبوده اما با رونق نسبی که از اواخر سال ۹۶ در بازار ایجاد شده، زمینه بهتری برای اجرای این حکم فراهم شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در پایان مجدداً تأکید کرد: امیدواریم تا پایان سال ۹۷ این کار به طور کامل انجام شود.