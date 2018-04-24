عامل اصلی رسوایی فیس بوک مجبور به عذرخواهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، البته وی که با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه تلویزیونی سی بی اس مصاحبه می کرد، افزود: زمانی که اقدامات تحقیقاتی خود را با استفاده از این داده ها انجام می داده بر این تصور نبوده که در حال انجام کار اشتباهی است.

فیس بوک در هفته های اخیر به علت رسوایی ناشی از استفاده بدون اجازه موسسه کمبریج انالیتیکا از داده های خصوصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر فیس بوک مورد انتقادهای شدید قرار گرفته و بسیاری از کاربرانش فعالیت خود در این شبکه اجتماعی را تعلیق کرده یا کاهش داده اند.

کمبریج آنالیتیکا برای دسترسی به داده های خصوصی کاربران فیس بوک یک برنامه موبایلی جذاب به نام تست شخصیت طراحی کرد که استفاده از آن مستلزم وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور فیس بوک بود و کاربرانی که از آن استفاده کرده بودند در عمل داده های خصوصی خود و دوستانشان را در دسترس کمبریج انالیتیکا قرار داده بودند؛ بدون آنکه از این مساله مطلع شوند.

قرار است آقای کوگان به زودی در یکی از کمیته های پارلمان انگلیس حضور یابد و در مورد اتفاقات رخ داده شهادت بدهد. تحقیقات در این زمینه مدتی است توسط پارلمان این کشور آغاز شده است. وی در مصاحبه خود افزوده که تصورش در زمان طراحی برنامه موبایلی مذکور کاملا خام بوده و فکر می کرده کاربران اهمیت زیادی برای نحوه استفاده آن از داده های خود قائل نیستند.

وی تصریح کرده است: من فکر می کنم ایده اصلی ما – اینکه همه می دانند و کسی اهمیت نمی دهد – از اساس اشتباه بوده است و اگر این ایده غلط بوده پس کار ما درست و عاقلانه نبوده است و من از این بابت متاسف هستم.