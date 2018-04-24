به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان داستان بلند «ماه را نشانه بگیر» اثر ژیلا تقی‌زاده را روانه بازار کتاب کرد.

داستان بلند «ماه را نشانه‌ بگیر» با یک خرق‌عادت شروع می‌َشود. با یک ازدواج روستایی که در نوع خود امری غیر رایج در منطقه رخداد آن بوده است و تا پیش از آن شکل نگرفته است؛ اما به دنبال آن مشکلات و مصائب زندگی به ویژه بروز و ظهور شایعه‌ها و اظهارنظرهای عجیب، یک خانواده را ناچار به کوچ از تبار و سرزمین خود می‌کند و این آغاز داستانی است که دنباله آن در دنیای مدرن و سال‌ها بعد پیگیری می‌شود. داستانی زندگی دختر جوانی که شوهر خود را به سودایی که نمی‌داند چیست، از دست رفته می‌بیند.

به گفته ناشر این اثر، نویسنده در این کتاب از سویی تلاش داشته در ساختار زیستی و فکری مدرن و امروزی جامعه نویسنده، داستان خود را روایت کند و از سوی دیگر نویسنده تلاشی ستودنی برای بازنمایی ساختار زیستی اقوام لر ایرانی به خرج داده و باورها و فلسفه فکری و زیستی این قوم و تحول اجتماعی در آن را که ناشی همپوشانی زیستی با مردمان و باورهای دیگری است را در داستان به نمایش بکشد.

از این نویسنده پیش از این در این موسسه نشر، داستان بلند «به اندازه یک نقطه» و مجموعه داستان «سهم من از دریا» نیز منتشر شده است.

ژیلا تقی‌زاده، داستان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و نقاش و دارای مدرک کارشناسی گرافیک از دانشگاه الزهرا است. او در کنار نویسندگی از سال ۱۳۶۴ نمایشگاه‌های نقاشی گوناگونی به صورت انفرادی و گروهی در گالری‌های مختلف برگزار کرده است. وی همچنین از سال ۱۳۸۴ همکاری خود را با رادیوی برون‌مرزی صدای آشنا، رادیو فرهنگ، رادیو جوان، رادیو نمایش و رادیو سلامت در زمینه نمایشنامه‌نویسی رادیویی آغاز کرد. از دیگر فعالیت‌های او طراحی و اجرای پوسترهای تئاتر، تصویرگری کتاب‌ها و نشریات گوناگون، طراحی صحنه و لباس و عروسک در نمایش‌ها و تئاترهای مختلف بوده است که جوایز مختلفی را نصیب او کرده است.

داستان بلند «ماه را نشانه بگیر» در در ۱۲۴ صفحه و با قیمت ۱۲۰۰۰ تومان منتشر شده است.