اعلام برنامه دیدارهای تیم فوتبال زیر ۱۷ سال دختران در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت بین المللی فوتبال دختران ایتالیا از فردا چهارشنبه با حضور چهار تیم ایتالیا (میزبان)، ایران، آمریکا و اسلوونی آغاز می شود. تیم زیر ۱۷ سال فوتبال دختران ایران، نماینده کشورمان در این مسابقات است. این تیم سه شنبه شب عازم ایتالیا شد.

مسئولان برگزارکننده تورنمنت بین المللی ایتالیا، دیدار با آمریکا را به عنوان اولین دیدار برای تیم ایران در برنامه این تورنمنت قرار داده اند. بر اساس برنامه اعلام شده، دیدارهای دوم و سوم تیم فوتبال زیر ۱۷ سال دختران ایران به ترتیب برابر اسلوونی و ایتالیا برگزار می شود.

برنامه کامل تورنمنت بین المللی فوتبال دختران ایتالیا به این شرح است:



چهارشنبه ۵ اردیبهشت

* ایران - آمریکا

* اسلوونی - ایتالیا

پنجشنبه ۶ اردیبهشت

* آمریکا- ایتالیا

* ایران - اسلوونی

شنبه ۸ اردیبهشت

* آمریکا - اسلوونی

* ایران - ایتالیا

تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال ایران با ترکیب مارال ترکمان، هانیه خداپرست، فاطمه امیری، ژینو پیکری، غزاله بنی طالبی، مریم صادقانی، مرضیه فیضی، گلنوش خسروی، شقایق معتمدی، فاطمه شبان، رقیه جلال نسب، فاطمه مخدومی، سحر محمدزاده، فاطمه سرورزاده، هلیا پیلتن، ملیکا زید آبادی، مائده دوجی، حدیث صالحی و آناهیتا رضایی در تورنمنت بین المللی ایتالیا شرکت کرده است. هدایت این بازیکنان بر عهده کتایون خسرویار است.