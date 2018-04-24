سطح کمی و کیفی فضای سبز در شهر بوشهر گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ اکبر توسلی صبح سه‌شنبه در نشست اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها در شهر بوشهر یکی از مطالبات مهم مردم است که باید قدم‌های اساسی در این راستا برداشته شود.

وی خواستار توسعه سطح کمی و کیفی فضای سبز در سطح شهر بوشهر شد و اضافه کرد: در سال‌های اخیر کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته ولی انتظار می‌رود شاهد توسعه فضای سبز و بهبود وضعیت موجود باشیم.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای بوشهر تصریح کرد: مدیران شهری باید از روزمرگی خارج شده و در کنار ارائه خدمات هوشمندانه به مردم شهر بوشهر شاهد خلاقیت و نوآوری بیشتری باشیم.

وی نبود پارکینگ‌های مناسب در سطح شهر بوشهر را یک معضل عنوان کرد و ادامه داد: در اجرای طرح‌های موجود از جمله پارکینگ طبقاتی مکانیزه مسجد جامع عطار شاهد نوعی غفلت هستیم.

توسلی با اشاره به بهره‌برداری ناقص از تقاطع غیرهم‌سطح بوشهر، تصریح کرد: نواقص تقاطع غیرهم‌سطح میدان آزادی بوشهر باید در سریع‌ترین زمان رفع شود.