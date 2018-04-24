انتقال مضامین بلند قرآنی در قالب شعر تأثیرگذاری بیشتری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان عابدی شامگاه دوشنبه در همایش بین‌المللی بینات، قرآن در آیینه شعر ملل مسلمان که در تالار شهید اوینی قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: متأسفانه امروز شاهد هستیم که قرآن در بین مسلمانان مهجور است که این زیبنده جامعه اسلامی نیست.

این شاعر هندی افزود: برخی از اقشار مردم به شعر علاقه‌مند هستند و با زبان شعر بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند که از این رو شاعران باید وارد عرصه شوند و مضامین بلند قرآنی را در قالب شعر و نثر و نظم به مخاطبان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه امروز شاهد انفجار اطلاعات هستیم که از طرق مختلف از جمله فضای مجازی افراد را در بر گرفته است که غالباً به کار آنان نیز نمی‌آید، ادامه داد: انسان در فرصت کوتاه زندگی دنیوی می‌بایست کلام حق و کلام الله را که موجب سعادت دنیوی و اخروی می‌باشد بشناسد و زمینه‌های عمل به آن را فراهم کند از این رو نیاز است تا این مفاهیم در قالب‌های تأثیرگذار از جمله شعر عرضه شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بنده کل نهج البلاغه و یک سوم قرآن را به زبان نثر اردو درآورده‌ام، افزود: وقتی این آثار چاپ شده و در اختیار مردم هند قرار گرفت مورد استقبال آنها واقع شد که این نشان دهنده ظرفیت مناسب شعر برای ارائه مفاهیم قرآنی است.

وی بر ضرورت برگزاری این همایش با عنوان قران در آیینه شعر ملل اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پیش قدم شده است و جا دارد این همایش در کشورهای مختلف اسلامی برپا شود تا این امر موجب ایجاد انگیزه در بین مسلمین برای دریافت معارف قرآنی شود.

سلمان عابدی عنوان کرد: در روایت داریم روز قیامت قرآن، مسجد و علما از انسان‌ها گلایه می‌کنند که چرا آن‌گونه باید و شاید بدان‌ها توجه نشده است و امروز لازم است تا در ابعاد مختلف به قرآن کریم بپردازیم.

وی گفت: اینکه شاعران حاضر در این همایش با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد اقدام بسیار شورانگیزی است و من در سال‌های ابتدایی پس از فوت امام راحل به دیدار مقام معظم رهبری رفتم و امروز بسیار خوشحالم که باز می‌توانم ایشان را ملاقات کنم.