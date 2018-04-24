حوزه فرهنگ و ادبیات در مجامع اسلامی بیشتر مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حجتی شامگاه دوشنبه در همایش بینالمللی بینات، قرآن در آیینه شعر ملل مسلمان که در تالار شهید آوینی قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: در اختتامیه مسابقات بینالمللی قرآن کریم سال گذشته، رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تأکید داشتند که باید معارف و مفاهیم قرآنی را هر چه بیشتر در بین جوامع ترویج داد که یکی از این روشها ورود شاعران و اهل ادبیات به این عرصه است تا ادبیات قرآنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
دبیر همایش بینالمللی بینات افزود: قرآن کریم نقطه مشترک همه مسلمانان است و ظرفیتهای بی شماری به همراه دارد که باید از این پتانسیل بهره جست.
وی بیان داشت: امسال در حاشیه برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم ایران، تصمیم گرفته شد تا همایش شعری با محوریت قرآن در آیینه شعر ملل مسلمان برگزار شود که این همایش آغاز یک راه طولانی و روشن است.
حجتی افزود: این همایش میتواند جریان ساز باشد و شاعران برجستهای که از ۵ کشور اسلامی در این همایش حضور دارند در حقیقت سفیران این همایش در کشور خود خواهند بود تا سال آینده شاهد برپایی باشکوهتر این همایش باشیم.
دبیر همایش بینات گفت: توجه به حوزه فرهنگ و ادبیات در مجامع اسلامی باید بیش از گذشته مورد توجه باشد که اینگونه همایشها در واقع مقدمه آن جریان است.
وی اضافه کرد: فراخوان همایش بینالمللی بینات در ۵ زبان امروز منتشر میشود و امیدواریم در این مسیر پر فراز و نشیب و شورانگیز شاهد اتفاقات خوبی باشیم و آثار خوبی به این همایش ارسال شود.
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