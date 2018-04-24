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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

بر اثر خشکسالی:

بیش از ۹۰ قنات در محدوده شهرستان نیکشهر کاملا خشک شده است

بیش از ۹۰ قنات در محدوده شهرستان نیکشهر کاملا خشک شده است

چابهار - فرماندار نیکشهر گفت: خشکسالی‌ بی‌سابقه در سیستان و بلوچستان عمده زمین‌های کشاورزی این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی استان را از مدار خارج کرده است.

صاحب گل صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران خشکسالی و بی‌آبی در شهرستان نیکشهر اظهار داشت: از مجموع ۳۹۵ روستای شهرستان نیکشهر  تنها ۸۰ روستا به شبکه آب‌رسانی دسترسی دارند و بقیه یا به‌صورت سقایی با سهمیه ۱۵ لیتر در روز آب‌رسانی می‌شوند و یا در انتظار آبرسانی سیار هستند.

وی افزود: هم‌اکنون از میان ۳۱۵ روستای شهرستان نیکشهر که به شبکه آب دسترسی ندارند تنها ۸۰ روستا به‌صورت سقایی آبرسانی می‌شوند و بقیه در انتظار تخصیص اعتبار برای آبرسانی سیار هستند.

به گفته فرماندار نیکشهر، روستاهای این شهرستان یکی از مستعدترین مناطق بلوچستان برای کشاورزی بود که براثر خشکسالی‌ بی‌سابقه سیستان و بلوچستان عمده زمین‌های کشاورزی در نیکشهر از مدار خارج‌شده است.

صالحی بابیان این‌که ۸۵ درصد آب کشاورزی شهرستان نیکشهر از قنوات تأمین می‌شود، گفت: از مجموع ۳۴۸ قنات شهرستان نیکشهر، هم‌اکنون بیش از ۹۰ قنات براثر خشکسالی‌های ۲۰ ساله سیستان و بلوچستان به‌طور کامل خشک‌شده و این در حالی است که بقیه نیز با افت شدید آبدهی مواجه هستند.

فرماندار نیکشهر خاطرنشان کرد: خسارات ناشی از خشکسالی‌ امسال به اوج خود رسیده و خسارت میلیاردی زیادی به کشاورزان نیکشهری به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی سیستان و بلوچستان واردشده که میزان دقیق خسارات در حال بررسی است.

کد مطلب 4279605

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