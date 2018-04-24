بیش از ۹۰ قنات در محدوده شهرستان نیکشهر کاملا خشک شده است

صاحب گل صالحی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران خشکسالی و بیآبی در شهرستان نیکشهر اظهار داشت: از مجموع ۳۹۵ روستای شهرستان نیکشهر تنها ۸۰ روستا به شبکه آبرسانی دسترسی دارند و بقیه یا بهصورت سقایی با سهمیه ۱۵ لیتر در روز آبرسانی میشوند و یا در انتظار آبرسانی سیار هستند.
وی افزود: هماکنون از میان ۳۱۵ روستای شهرستان نیکشهر که به شبکه آب دسترسی ندارند تنها ۸۰ روستا بهصورت سقایی آبرسانی میشوند و بقیه در انتظار تخصیص اعتبار برای آبرسانی سیار هستند.
به گفته فرماندار نیکشهر، روستاهای این شهرستان یکی از مستعدترین مناطق بلوچستان برای کشاورزی بود که براثر خشکسالی بیسابقه سیستان و بلوچستان عمده زمینهای کشاورزی در نیکشهر از مدار خارجشده است.
صالحی بابیان اینکه ۸۵ درصد آب کشاورزی شهرستان نیکشهر از قنوات تأمین میشود، گفت: از مجموع ۳۴۸ قنات شهرستان نیکشهر، هماکنون بیش از ۹۰ قنات براثر خشکسالیهای ۲۰ ساله سیستان و بلوچستان بهطور کامل خشکشده و این در حالی است که بقیه نیز با افت شدید آبدهی مواجه هستند.
فرماندار نیکشهر خاطرنشان کرد: خسارات ناشی از خشکسالی امسال به اوج خود رسیده و خسارت میلیاردی زیادی به کشاورزان نیکشهری بهعنوان یکی از قطبهای کشاورزی سیستان و بلوچستان واردشده که میزان دقیق خسارات در حال بررسی است.
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