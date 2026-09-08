ایستگاه جدید آتش نشانی در کوی لاله تبریز احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس هاشمی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت: به منظور ارائه خدمات به شهروندان به هنگام بروز حوادث و فوریت های امدادی، پروژه فرامنطقه ای احداث ایستگاه آتش نشانی در حوزه شهرداری منطقه ۷ و در کوی لاله توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ در حال احداث است.

شهردار منطقه ۲ اعتبار اولیه احداث این ایستگاه آتش نشانی را ۱۰۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مساحت زیربنای ساختمان آتش نشانی در حدود چهارهزار و ۳۰۰ مترمربع است که قسمتی از این ساختمان در سه طبقه و قسمتی از آن در دو طبقه احداث می شود.

هاشمی، با اعلام اینکه برای احداث ساختمان آتش نشانی کوی لاله اجرای شمع گذاری ۷۰ شمع، فونداسیون، احداث سازه و دیوار پیرامون به انجام می رسد گفت: مراحل خاکبرداری و شمع گذاری این ایستگاه آغاز شده و برای تکمیل ساختمان آتش نشانی محوطه سازی، کف سازی و جدول گذاری هم به انجام می رسد.