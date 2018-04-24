به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور صبح سه‌شنبه در نشست با استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت استان‌های مرزی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اظهار داشت: مناطق مرزی کشور به عنوان بازوی مهم کشور در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی به شمار می روند و در بخش دامپزشکی به این مهم توجه جدی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور به عنوان بازوی مدیران ارشد استانی در عرصه بهداشت و امنیت غذایی است، افزود: یکی از برنامه‌های جدی سازمان دامپزشکی توجه ویژه به استانهای مرزی در زمینه امنیت غذایی است و در همین ارتباط درصدد هستیم ارتباطات خود با کشورهای همسایه در زمینه دامپزشکی و امنیت غذایی گسترش دهیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور تصریح کرد: کنترل بیماری‌های دامی و صادرات محصولات کشاورزی نیازمند ارتباط خوب با کشورهای همسایه است و در این ارتباط سازمان دامپزشکی کشور با هدف کنترل بیماری‌ها ارتباطات سازنده با کشورهای همسایه را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به بیماری آنفولانزای پرندگان گفت: سالانه ۲ تا ۴ میلیون پرونده از کشورهای همسایه وارد کشور می شود و این امر موجب خطرناک آنفولانزا را به دنبال دارد، لذا گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه برای جلوگیری از آنفولانزای پرندگان ضروری است.

رفیعی پور با بیان اینکه دامپزشکی به دنبال تامین امنیت غذایی و اقتصاد پایدار است، گفت: با هدف کنترل بیماری آنفولانزا دستگاه های عضو ستاد آنفولانزا در استان هر دو هفته یکبار گزارش کار خود را به استانداری ارائه داده و آماده مقابله با خطرات احتمالی هم باشند.