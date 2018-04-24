مدرسه بهاره علوم شناختی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه بهاره علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان با فناوری های نوین علوم شناختی، تقویت و بالا بردن روحیه کار گروهی، با تاکید بر تفکر بین رشته ای و مورد استفاده قرار گرفتن آن در این حوزه برگزار می شود.

این مدرسه کارگاه هایی شامل نوروفیدبک، EEG-ERP، نورومارکت و tES را ویژه علاقمندان،اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این حوزه برگزار خواهد کرد.

مدرسه بهاری به مدت یک هفته از تاریخ ۱۵ الی ۲۱ اردیبهشت و در محل دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. علاقمندان برای ثبت نام می توانند به http://nbml.ir مراجعه کنند.