  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

مدرسه بهاره علوم شناختی برگزار می شود

مدرسه بهاره علوم شناختی برگزار می شود

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد مدرسه بهاره علوم شناختی را به مناسبت هفته آموزش برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه بهاره علوم شناختی با هدف آشنایی دانشجویان با فناوری های نوین علوم شناختی، تقویت و بالا بردن روحیه کار گروهی، با تاکید بر تفکر بین رشته ای و مورد استفاده قرار گرفتن آن در این حوزه برگزار می شود.

این مدرسه کارگاه هایی شامل نوروفیدبک، EEG-ERP، نورومارکت و  tES را ویژه علاقمندان،اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این حوزه برگزار خواهد کرد.

 مدرسه بهاری به مدت یک هفته از تاریخ ۱۵ الی ۲۱ اردیبهشت و در محل دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. علاقمندان برای ثبت نام می توانند به http://nbml.ir  مراجعه کنند.

کد مطلب 4279702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها