مخالف پایان فعالیت هنرمندان صنایع دستی در خانه تدین هستیم

حمیدرضا دوست محمدی مدیر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهار نگرانی هنرمندان صنایع دستی مشغول به کار در خانه تاریخی تدین که قرار شده تا دهم اردیبهشت این محل را ترک کنند تا این بنا به بخش خصوصی واگذار شود گفت: مخالف این هستم که فضاهای اداری و فضاهایی که با شانیت بناهای تاریخی سازگار نیست، داخل این بناها شکل بگیرد برخی می گویند که باید اداره های میراث فرهنگی خودشان در این بناها مستقر باشند ولی من می گویم که اتفاقا ما باید از این فضاها خارج شویم تا افراد دیگری در آن فعالیت کنند چون وقتی این بناها به فضای اداری اختصاص می یابد مردم نمی توانند وارد آنها شوند.

وی گفت: ما در خانه تدین حضور داشتیم ولی بیرون آمدیم و هنرمندان صنایع دستی در آنجا مستقر شدند این اتفاق در شان بنای تاریخی تدین است چون کسی که وارد این بنا می شود می تواند بخش های مختلف آن را ببیند و از صنایع دستی به نمایش گذاشته شده دیدن کرده و خرید کند.

دوست محمدی با بیان اینکه واگذاری خانه تاریخی تدین به بخش خصوصی توسط صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی انجام گرفته است گفت: صندوق احیا در برخی از بناها کارهای خوبی انجام می دهد مثلا اگر خانه کلانتر که تخریب شده بود به بخش خصوصی واگذار می شود تا آن را مرمت کرده و به کاربری مشخصی برساند اتفاق خوبی است اما اگر خانه تدین را که اکنون تعدادی صنعتگر در آن کار می کنند و فعالیتش هم شان بناست را به بخش خصوصی می دهد تا کاربری دیگری داشته باشد به نظرم کار درستی نیست. چون نمونه هایی از این دست کاربری های رستوران و یا مرکز اقامتی پذیرایی در شهر سمنان زیاد است از سوی دیگر وقتی بنایی کاربری اقامتی یا پذیرایی می گیرد گردشگران دیگر نمی توانند از همه فضاهای آن استفاده کنند مانند خانه عامری های کاشان که تنها یک حیاط آن قابل بازدید است. اما اکنون گردشگران از همه فضای خانه تدین دیدن می کنند و محدودیتی برای حضورشان نیست.

وی ادامه داد: اگر هنرمندان صنایع دستی را به مکان مدرن ببریم فعالیتشان دیده نمی شود درحالی که فعالیت آنها در چنین فضایی کاملا هم شان بناست. اما به هر حال واگذاری این بنا به بخش خصوصی توسط صندوق احیا قبل از عید انجام شده است با این وجود در تلاشیم که این اتفاق نیفتد ولی این اتفاق مصوبه هیات وزیران را دارد و باید برای جلوگیری از آن سازمان میراث فرهنگی وارد شود.

دوست محمدی گفت: کاربری فعلی خانه تدین بهتر از کاربری اقامتی پذیرایی است برای تغییر کاربری بناها اقدامات دیگری نیز می شد انجام داد ما ۱۲۴ نوع کاربری داریم که هم شان بناهای تاریخی است یکی از این ۱۲۴ نوع اقامتی و پذیرایی است می شد این بنا را به فرهنگسرا موزه و یا کاربری فعلی تغییر داد.