برادری ارتش و سپاه در آتش و خون به دست آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم تجلیل از یک دهه تلاش ارزشمند سردار علی فضلی اظهارداشت: امروز اینجا جمع شده ایم تا از یکی از سرداران بی ادعای دفاع مقدس تجلیل کنیم.

وی افزود: بعضی چهره ها نماد و سیمای تاریخ هستند، سردار علی فضلی یکی از این چهره هاست که در سیمای آن اخلاص و پاکی بسیجیان و دوران دفاع مقدس را می توانید ببینید، ایشان در همه عملیات ها همواره داوطلب اول حضور بودند و هیچ گاه از مسئولیت شانه خالی نکردند.

رضایی با اشاره به شرایط سخت و نابرابر جنگ تحمیلی اظهار داشت: علی فضلی مظهر عشق و فداکاری دفاع مقدس است و به همین دلیل است که هرکسی در اردوهای راهیان نور شرکت می کند متحول می شود، خاک آن سرزمین حرف از مظلومیت رزمندگان اسلام، فداکاری و ایثار می زند.

وی ادامه داد: اگر تاریخ و خاطرات ملی یک کشور را از بین ببرند اقتدار او از بین می رود، در دفاع مقدس ما خودمان را پیدا کردیم و به همین دلیل امروز شاهد جنگی علیه جنگ تحمیلی و خاطرات آن در داخل و خارج هستیم زیرا دشمنان می خواهند ارتباط جوانان ما را با گذشته قطع کنند و آن اقتدار و خود باوری را از بین ببرند.

رضایی با بیان اینکه یک جنگ تمام عیار علیه دستاورد های دفاع مقدس راه افتاده خاطر نشان کرد: دشمنان می خواهند اقتدار رزمندگان و دستاوردهای ارتش و سپاه را در دوران دفاع مقدس از بین ببرند و هویت ما را از ما بگیرند.

وی ادامه داد: یکی از کارهای که در دوران دفاع مقدس هم رخ داد ایجاد اختلاف بین ارتش و سپاه بود که امروز برخی دوباره سعی دارند همین کار را بکنند، اما باید گفت برادری ارتش و سپاه در آتش و خون بدست آمده و اقتدار ما واسطه به امریکا و شوروی نیست و ما امروز در امنیت کامل در مسائل منطقه نقش آفرینی می کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مسائل مطرح شده پیرامون حضور نیروهای ایرانی در جبهه های مقاومت گفت: هیچ فردی از جمهوری اسلامی ایران اجباری بیرون از مرزها نمی رود و همه کسانی که در جبهه مقاومت هستند داوطلبان حضور دارند.

رضایی تصریح کرد: خوب نیست برخی به دنبال تضعیف ارتباط سپاه و ارتش باشند البته خواست آنها محقق نمی شود. ما معتقدیم سرنوشت ملت های منطقه را خود آنها باید با گفتگو حل کنند و نیاز به دخالت بیگانگان نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امریکایی ها داعش را به وجود آوردند و امروز به دنبال انتقال آن به دیگر کشور ها هستند.

وی با تاکید بر اقتدار و نقش آفرینی ایران در منطقه گفت: در دفاع از حق حاکمیت ملت سوریه ، دولت روسیه و ترکیه کنار ما آمده اند نه اینکه ما کنار آنها برویم.

رضایی در پایان تاکید کرد: اقتدار جمهوری اسلامی الهی و مستقل است و خودمان برای خودمان تصمیم می گیریم و هیچ قدرتی نمی تواند برای ما تصمیم بگیرد.