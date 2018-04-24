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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

رونمایی از آرم جدید «کافه هنر» در روز رادیو

رونمایی از آرم جدید «کافه هنر» در روز رادیو

چهارم اردیبهشت ۱۳۱۹ سالروز تاسیس تولد رادیو ایران است و به همین مناسبت رادیو ایران در چند برنامه به این اتفاق رسانه ای می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، در برنامه «کافه هنر» که در سالروز تاسیس رادیو پخش می شود، قرار است از آرم جدید برنامه رونمایی شود.

همچنین به مناسبت این روز قرار است از کسانی یاد شود که این روزها سرشناسند و بخشی از تاریخ صدا و فرهنگ صوتی ایران هستند و شروع کار آنها از رادیو بوده است.

در چهارم اردیبهشت از «کافه هنر» قرار است صدای کسانی را بشنویم که برای ما خاطره ساز بوده اند کسانی چون مهران دوستی، حمید عاملی و امین الله رشیدی که تولدشان در چهارم اردیبهشت درست همزمان با تولد رادیو است.

رادیو ایران در برنامه «کافه هنر» از امروز که روز تولد رادیو است تا ۲۵ اردیبهشت درباره زبان فارسی صحبت می کند و در سال جدید با رویکردی جدید به مسایل فرهنگی نگاه خواهد کرد.

«کافه هنر» به تهیه کنندگی زهره سربازی و گویندگی شهاب شهرزاد ساعت ۱۵:۵۰ از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

کد مطلب 4279886
آروین موذن زاده

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