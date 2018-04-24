احمد شعبانی عضو هیأت موسس انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جذب نیروهای متخصص در کتابخانه‌های عمومی طی سال‌های گذشته، تشکیل انجمن‌ ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران را گامی موثر برای ارتقاء کیفی متخصصان این حوزه عنوان کرد و درباره ضرورت شکل‌گیری این انجمن گفت: امروزه حرکت جامعه ما به سمت یک جامعه دانش‌محور از یک سو و تقویت بنیان‌های دانشی از سوی دولت محترم از سوی دیگر، تشکیل انجمن‌های علمی در کشور را ضرورت می‌بخشد. گردهم آمدن افراد تحصیل کرده در یک حوزه موضوعی می‌تواند کمک قابل توجهی هم به یادگیری سازمانی آنها بکند و تأثیرات مضاعفی در آینده جامعه به ویژه در موضوع خاص کتابخانه‌های عمومی به عنوان محل تبادل آرا و دانش عمومی بین اعضای اجتماع داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه در طول سال‌های اخیر منابع انسانی تحصیل‌کرده با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد جذب کتابخانه‌های عمومی شده‌اند، طبیعتا کتابخانه‌های عمومی نمی‌توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت بماند. خوشبختانه در دوره جدید به منظور استفاده مطلوب از عوامل بالفعل علمی و پژوهشی موجود، ایده شکل‌گیری انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی مطرح شد. بر این اساس حدود ۲ سال پیش همراه با کتابداران و اعضای هیأت علمی کتابداری برخی از دانشگاه‌ها مانند آقای دکتر جعفر مهراد، دکتر غلامرضا فدایی، خانم دکتر فریده عصاره، دکتر رحمت‌الله فتاحی، دکتر محمد حسن‌زاده و دکتر زهیر حیاتی جلسه‌ای با آقای مختارپور و همکارانش در نهاد داشتیم و با موضوعاتی که در آن جلسه مطرح شد، تصمیم گرفتیم تا پیشنهاد تشکیل انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران را به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارائه کنیم.

عضو هیأت موسس انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران همچنین درباره روند طی شده از تشکیل این انجمن گفت: پس از این تصمیم عزیزان در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همراه با دکتر جعفر مهراد، مذاکرات خود را با کمیسیون انجمن‌های علمی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری آغاز کردند که این موضوع یک بُعد زمانی تقریبا طولانی را پدید آورد که منتهی به تهیه و تدوین یک اساسنامه‌ شد. پس از بازبینی اساسنامه، در جلسه‌ای آن را به اعضای هیأت موسس ارائه کردند که مورد موافقت تمام اعضا قرار گرفت و در همان جلسه کمیته‌ای برای فراخوان مجمع عمومی انجمن تشکیل شد که بر این اساس ۸ اردیبهشت فراخوان این مجمع عمومی منتشر خواهد شد و روند عضوگیری آن تا ۲۳ خرداد ادامه خواهد داشت.

شعبانی با تأکید بر عمومیت این انجمن با ماهیت میان رشته‌ای گفت: این انجمن برای کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور، چه کتابخانه‌های عمومی نهاد چه سایر کتابخانه‌های عمومی در کشور پدید آمده است. وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز بر این موضوع نظر داشت که بالاخره وقتی یک انجمنی شکل می‌گیرد، تمایل عامه مردم این است که بیایند از فرصت‌های آموزشی و پژوهشی انجمن‌ها استفاده کنند. به این ترتیب تصمیم بر آن شد که حوزه‌های میان رشته‌ای هم که قرابت و نزدیکی با این انجمن دارند نیز در آن پدید بیاید تا بتوانیم در خدمت علاقه‌مندان به آن حوزه‌ها نیز باشیم. بر این اساس دکتر محمدتقی ایمانی جامعه‌شناس، وحید هاشعی استاد جوان رشته مدیریت و دکتر احمد به‌پژوه یکی از روان‌شناسان کشور، نیز به ما پیوستند تا بتوانند در این زمینه ما را یاری کنند.

انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از استادان و متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رشته‌های علوم اجتماعی، با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش تخصصی در حوزه کتابخانه‌های عمومی و توسعه کیفی متخصصان آن، همچنین بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط تشکیل شده است.