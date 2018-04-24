به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی که در مراسم تجلیل از یک دهه تلاش ارزشمند سردار علی فضلی در راهیان نور کشور قرائت شد از یک دهه تلاش و مجاهدت سردار فضلی در راستای ترویج و گسترش راهیان نور در سمت جانشینی رییس ستاد مرکزی راهیان نور تقدیر و تشکر کرد.
در این پیام آمده است:
راهیان نور، این حرکت موفق که چند سالی است در کشور راه افتاده و روز به روز بحمدالله توسعه پیدا کرده است یکی از جلوههای پاسداشت دوران دفاع مقدس است. (حضرت امام خامنه ای عزیز)
برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی
با سلام و تحیات الهی؛
خدای بزرگ را شاکریم در برههی حساس تاریخ معاصر که «جاهلیت مردن» نام گرفته است و جبهه کفر و استکبار جهانی، با تمام توان و امکانات در برابر جمهوری اسلامی و ملت مقتدر ایران صف آرایی کردهاند، با امدادهای غیبی الهی و بهرهمندی از نعمت ولایت، بصیرت، پایداری و عمل انقلابی، ملت سلحشور ایران را پرچمدار ظلمستیزی و حقطلبی در سراسر گیتی قرار داده است.
بیشک در این مقطع تاریخی یکی از پشتوانههای پیروزیبخش ملت ایران، ثروت ناب ملی هشت سال دفاع مقدس میباشد و امروز فنآوری راهیان نور به مثابهی عنصری بازدارنده و هویتبخش در برابر دشمنان به عامل استحکام و استمرار روح جهاد، مقاومت و سلحشوری در جامعه و نقطهی اتصال و پیوند نسلهای جوان و آیندهساز امروز کشور با فرهنگ و ارزشهای تعالیبخش آن دوران پرافتخار و آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) شهیدان گرانقدر تبدیل شده است.
اینک که با الطاف خداوندی، تداوم خدمت و نقش آفرینی برای پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی در سنگر دیگری برای شما رقم خورده است، لازم میدانم به مصداق کلام شریفهی «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» از مجاهدتها و تلاشهای مخلصانه و صادقانه جنابعالی در ترویج و گسترش حماسه عظیم راهیان نور به عنوان جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور قدردانی و سپاسگزاری کنم.
موفقیت و سربلندیتان را در ادامهی خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کسوت پاسداری و جانبازی، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) از ذات اقدس ربوبی مسئلت دارم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار محمد باقری
نظر شما