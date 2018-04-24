به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا در نشست خبری مشترک با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان اعلام کرد که که کانبرا و برلین درباره ضرورت استفاده از راه حل سیاسی در خصوص حل و فصل بحران کنونی در سوریه توافق دارند.

نخست وزیر استرالیا در این نشست خبری مشترک ادعا کرد: این مسأله نیازمند برخورد مسئولانه ایران و روسیه است! روسیه و ایران باید اقدام‌های بیشتری را برای خاتمه بحران سوریه که اغلب غیرنظامیان بیگناه مورد حمله قرار می‌گیرند، انجام دهند!

اشک تمساح نخست وزیر استرالیا در حالی جاری شده است که آمریکا، انگلیس و فرانسه بامداد شنبه هفته گذشته (۲۵ فروردین ماه) یعنی درست یک هفته پس از طرح اتهام واهی حمله شیمیائی به شهر دوما در هفتم ماه مارس سال جاری میلادی واقع در غوطه شرقی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه، مواضع دولت سوریه را هدف حمله موشکی قرار دادند.

گفتنی است که این کشورها تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر دخالت دولت دمشق در این حمله ارائه نداده‌اند.

سازمان منع تسلیحات شیمیایی چندی پیش پس از درخواست های مکرر سوریه و روسیه حضور کارشناسانش در این مکان را مورد تأئید قرار داد.

این امر تا کنون چند بار به دلیل کارشکنی های متعدد غرب وتروریست های مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی به تعویق افتاده بود تا اینکه روز گذشته نمونه گیری از مکان های مذکور به انجام رسید.