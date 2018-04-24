به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسدی مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سرلشکر شهید شفیع زاده و شهدای توپخانه و موشکی نیروی زمینی سپاه که در مجتمع غدیر برگزار شد با اشاره به اینکه عزت، شرف، دین و تمامیت ارضی مان را مدیون امام و شهدا هستیم؛ اظهار داشت: اباعبدالله مقاومت را در ابعاد مختلف به تصویر کشیدند و فرزندانشان راه حق و مقاومت را ادامه دادند.

وی افزود: مسیر را اهل بیت و شهدا به ما نشان دادند و آن را مقاومت ، ایثار و دفاع از حق در برابر دشمنان خدا است.

سردار اسدی تاکید کرد: شهدا جاودانند و برابر آیات قرآن زندگی شهدا الهی و ملکوتی و مصون از مرگ است. شهدا تلاش و مجاهدت کردند و راه را درست انتخاب کردند. شهدا راهنما و خون در رگ جامعه اند چرا که بهترین راه را شهدا رفتند.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با بیان ابعاد خصوصیات شهید شفیع زاده یادآور شد: شهید شفیع زاده از افراد توانمند در عرصه نظامی بود. شهید شفیع زاده چند عراده توپخانه بیشتر نداشت و تعداد کمی توپ داشت اما با همان بضاعت از ما در عملیات ها پشتیبانی می کردند.

سردار اسدی تاکید کرد: شهدای توپخانه ما زیر آتش توپخانه توپچی شدند. آتشی که دشمنان ما در دوران دفاع مقدس انجام می دادند قوطی کنسرو هم امان نداشت اما لطف خدا بود که در نبردهای دفاع مقدس پیروز میدان شدیم و این به لطف ایثار و جانفشانی شهدا بود.

وی با اشاره به توانمندی جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی عنوان داشت: امروز ما در منطقه در حوزه توپخانه حرف های زیادی برای گفتن داریم.

سردار اسدی تاکید کرد: امام مسیر اسلام را ترسیم کردند و به فضل خدا این راه تا پایان خواهد ماند. شهدا برای ما عزت و اقتدار ایجاد کردند. امروز استکبار همه منطقه را به آتش کشیدند اما کشور ما امن است و این به برکت خون شهدا است.