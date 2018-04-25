کاهش نگرانی از تحریم ایران باعث سقوط قیمت نفت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز سهشنبه (۳:۰۰ بامداد چهارشنبه به وقت تهران) با کمرنگ شدن نگرانیها در مورد این که آمریکا تحریمهای خود بر علیه ایران را دوباره وضع خواهد کرد و کاهش نگرانیها در مورد آینده صادرات نفت ایران، قیمت نفت کاهش یافت.
رییسجمهور آمریکا دونالد ترامپ و رییسجمهور فرانسه، امانوئل ماکرون متعهد شدند به دنبال راهکارهایی قویتر برای محدودتر کردن ایران باشند. در کنفرانس خبری مشترک، ترامپ تهدیدهای خود برای خروج از توافق هستهای ۲۰۱۵ را تکرار نکرد اما به وضوح گفت که صبرش لبریز شده است.
قیمت نفت برنت پس از این که در معاملات امروز تا رکورد ۷۵.۴۷ دلار برای هر بشکه بالا رفت در نهایت با بسته شدن بازارها سقوطی ۸۵ سنتی یا ۱.۱ درصدی را تجربه کرد و در قیمت ۷۳.۸۶ دلار به کار خود پایان داد.
قیمت نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۹۴ سنت سقوط نسبت به قیمت روز گذشته، به ۶۷.۷۰ دلار برای هر بشکه رسید. دابلیوتیآی روز پنجشنبه به بالاترین رکورد خود از نوامبر ۲۰۱۴ تا کنون رسیده بود.
روز سهشنبه تخفیف دابلیوتیآی نسبت به برنت، با افزایش تولید آمریکا، تا ۶.۳۲ دلار برای هر بشکه افزایش یافت که این بیشترین میزان آن از ۲ ژانویه تا کنون است.
ایالاتمتحده تا ۱۲ می تصمیم خواهد گرفت که از توافق هستهای ایران خارج شود و تحریمها را بر علیه این کشور بازگرداند، یا در آن باقی بماند. درصورت بازگشت تحریمها علیه ایران، در میزان عرضه نفت جهان اختلال ایجاد خواهد شد.
استفن اینس، رییس تجارت آسیا اقیانوسیه شرکت کارگزاری اوآندا، میگوید: تحریمهای جدید علیه تهران، میتواند باعث بالا رفتن قیمتهای نفت تا ۵ دلار برای هر بشکه شود.
باب یاگر، مدیر سهام انرژی در میزوهو میگوید: افزایش تقاضای آمریکا، که با تداوم بالا بودن نرخ نفت به کارگرفته شده در پالایشگاهها، مشاهده میشود، تا حد زیادی باعث تقویت قیمتها شده است.
باب یاگر میگوید: شما میتوانید تمام این عوامل ژئوپولیتیکی، از سوریه گرفته تا مسائل تجاری با چین، را کنار بگذارید اما همچنان عامل قدرتمند تقاضا در آمریکا باعث بالا رفتن قیمتها خواهد شد.
در همین زمان تقاضا در آسیا که منطقهایست که بیشترین مصرف نفت در جهان را دارد، رکورد زده است.
پس از این که دادههای غافلگیرکننده موسسه سوخت آمریکا نشان داد میزان ذخایر انبارهای تجاری نفت خام این کشور افزایش یافته است، در دادوستدهای پس از بسته شدن بازارهای اصلی، قیمت نفت باز هم به افت خود ادامه داد. این درحالیست که تحلیلگران انتظار داشتند میزان ذخایر نفت آمریکا بیش از ۲ میلیون بشکه کاهش یابد.
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