صفحه ویژه «دهه ۶۰» مرکز اسناد انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با توجه به اهمیت برهه حساس دهه ۶۰ در تاریخ جمهوری اسلامی و با توجه به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب به منظور شناخت ابعاد مختلف این دهه، پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صفحه ویژه "دهه ۶۰" را به منظور تعمیق تاریخی در وقایع این دهه و نیز در راستای مقابله با تحریف تاریخ این برهه سرنوشت‌ساز، راه‌اندازی کرد.

چنانکه مقام معظم رهبری در بیست‌ و هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) فرمودند: دهه‌ شصت یک دهه‌ مظلوم و درعین‌حال بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است که متأسفانه ناشناخته مانده و اخیراً هم به‌وسیله‌ برخی بلندگوها و صاحبان آن‌ها مورد تهاجم قرار گرفته است.

رهبر معظم انقلاب همچنین در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام با یادآوری ارزش‌های دهه ۶۰ فرمودند: شما آقایان و بعضی از خواهرهایی که اینجا هستند... خیلی از شماها از اوایل انقلاب در میدان فعالیت‌های انقلابی بوده‌اید، یعنی دهه‌ ۶۰ را به خوبی درک کرده‌اید. [آیا] یادتان هست احساسات خودتان در آن دهه را؟ یادتان هست رفتار خودتان در آن دهه را؟ یادتان هست بی‌اعتنایی به مال را که در آن دهه داشتید؟ اهتمام به خدمت را که در آن دهه داشتید؟ یادمان می‌رود؛ این اشکال کار است.

از این رو پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نظر به رسالت خود در صیانت از تاریخ انقلاب اسلامی، به منظور زدودن غبار از برهه‌های حساس و اثرگذار تاریخی و با هدف یادآوری ارزش‌های دهه ۶۰، به خصوص برای آشنایی جوانان و نوجوانان با عبرت‌های تاریخ، صفحه ویژه «دهه ۶۰» را راه‌اندازی کرد.