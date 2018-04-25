بفتا تاریخ‌ اهدای جوایز ۲۰۱۹ را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آکادمی بریتانیا تاریخهای مراسم دور بعدی اهدای جوایز خود را اعلام کرد. بفتا که بزرگترین رویداد در تاریخ فیلم و تلویزیون بریتانیا است، یکشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۱۹ در لندن برگزار میشود.
در عین حال اعلام شد جوایز بریتانیا در لسآنجلس نیز روز جمعه ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ در هتل بورلی هیلتون برگزار میشود.
امسال بفتا بیشترین جوایز خود را به فیلم «سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری» داد. این فیلم ۵ جایزه به خانه برد که شامل بهترین فیلم، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مکمل مرد میشد.
سال پیش جوایز بریتانیا شاهد تجلیل از بازیگر بریتانیایی دیک ون دایک برای دستاوردهایش در تلویزیون بود. این جایزه توسط کوین اسپیسی به وی اهدا شد و این آخرین باری بود که وی در جمع حضور یافت.
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