مشکلات مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان در استان بوشهر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور صبح چهارشنبه در بازدید از شیرخوارگاه و مرکز نگهداری فرزندان مهر بهزیستی بوشهر اظهار داشت: حمایت از مراکز بهزیستی یک وظیفه عمومی و همگانی است و باید در این راستا کوشا باشیم.
وی اضافه کرد: شاهد خدماتدهی بسیار خوبی توسط بهزیستی به اقشار مختلف هستیم و کارکنان بهزیستی با عشق و فداکاری کار میکنند که این خدمات شایسته بهترین تقدیرها است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با تاکید بر لزوم تامین نیازها و رفع مشکلات بهزیستی خاطرنشان کرد: ما در سازمان مدیریت و برنامهریزی نگاه خاص و حمایتی از این حوزه داریم و امیدواریم شاهد رفع مشکلات و کمبودها باشیم.
عوضپور بیان کرد: برنامهها و فعالیتهای سازمان بهزیستی در استان رصد میشود و در این زمینه تلاشهای خوبی صورت گرفته است و اعتبارات ویژهای برای رفع مشکلات مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان استان اختصاص مییابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر و مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداری بوشهر با همراهی مدیر کل بهزیستی استان از مراکز شیرخوارگان و فرزندان مهر بهزیستی استان بازدید کردند.
در این بازدید علی پولادی ریشهری مدیر کل بهزیستی استان بوشهر نیز به تشریح نیازها و مشکلات مراکز بهزیستی در سطح استان پرداخت.
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