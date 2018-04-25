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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

رئیس سازمان مدیریت بوشهر:

مشکلات مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان در استان بوشهر رفع شود

مشکلات مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان در استان بوشهر رفع شود

بوشهر - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: مشکلات مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان در استان بوشهر رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح چهارشنبه در بازدید از شیرخوارگاه و مرکز نگهداری فرزندان مهر بهزیستی بوشهر اظهار داشت: حمایت از مراکز بهزیستی یک وظیفه عمومی و همگانی است و باید در این راستا کوشا باشیم.

وی اضافه کرد: شاهد خدمات‌دهی بسیار خوبی توسط بهزیستی به اقشار مختلف هستیم و کارکنان بهزیستی با عشق و فداکاری کار می‌کنند که این خدمات شایسته بهترین تقدیرها است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با تاکید بر لزوم تامین نیازها و رفع مشکلات بهزیستی خاطرنشان کرد: ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نگاه خاص و حمایتی از این حوزه داریم و امیدواریم شاهد رفع مشکلات و کمبودها باشیم.

عوض‌پور بیان کرد: برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان بهزیستی در استان رصد می‌شود و در این زمینه تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و اعتبارات ویژه‌ای برای رفع مشکلات مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان استان اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر و مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداری بوشهر با همراهی مدیر کل بهزیستی استان از مراکز شیرخوارگان و فرزندان مهر بهزیستی استان بازدید کردند.

در این بازدید علی پولادی ریشهری مدیر کل بهزیستی استان بوشهر نیز به تشریح نیازها و مشکلات مراکز بهزیستی در سطح استان پرداخت.

کد مطلب 4280682

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