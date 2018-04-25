به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با دریا سالارسونیل لانبا فرمانده نیروی دریایی هند با اشاره به نگرش و دیدگاه های مشترک هر دو کشور اظهار داشت: ایران و هند از فرهنگ و تمدن مشترک برخورداربوده و هر دو کشور تجارب ارزشمند و موفقی در جهت خودکفایی و حفظ استقلال و مبارزه با استعمار دارند.

جانشین وزیر دفاع با اشاره به الزامات سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا و حوزه اقیانوس هند، توسعه روابط دو کشور را ضروری دانست و بیان داشت: با توجه به ظرفیت­های بالای اقتصادی و پیشرفت­های علمی و نظامی، هندوستان از جایگاه ویژه­ای در سیاست خارجی ج. ا.ایران برخوردار است.

سردار تقی زاده گفت: همکاری­های منطقه­ای میان کشورهای سواحل اقیانوس هند و به ویژه خلیج فارس در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی می­تواند در بهبود شاخص­های امنیتی منطقه کمک کند.

وی خاطر نشان ساخت: منطقه مشترک ما، امروز درگیر افراط گرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی است لذا گسترش روابط دفاعی ایران با دو کشور مهم شبه قاره (هند و پاکستان) را جهت تحکیم ثبات و امنیت در منطقه با اهمیت تلقی می­کنیم.

تقی زاده با اشاره به اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک ایران در منطقه بیان داشت: بدون حضور ج. ا.ایران در منطقه غرب آسیا امکان دست­یابی به روندهای امنیتی پایدار امکان­پذیر نمی­باشد. جمهوری اسلامی ایران به دلیل مجاورت توامان با اقیانوس هند و خلیج فارس و نقش مثبت و سازنده در تأمین آب­راه تنگه هرمز به عنوان محل عبورِ بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز جهان، نقش مهمی در امنیت دریایی منطقه ایفا می­کند.

جانشین وزیر دفاع در ادامه با اشاره به موضوع تروریسم، افراط گرایی، تجزیه طلبی و قوم­گرایی به عنوان یکی از تهدیدات اصلی حاکمیت­های ملی و به ویژه برای کشورهای منطقه غرب آسیا تصریح کرد: افغانستان، پاکستان، دریای عمان و اقیانوس هند بخش مهمی از حوزه امنیتی مشترک میان ایران و هند است و با توجه به وجود جریانات و تفکرات افراطی و تروریسم، دو کشور ایران و هند می توانند در خصوص تهدیدات و منافع مشترک در حوزه­های امنیتی مشترک با یکدیگر همکاری کنند.

سردار تقی زاده گفت: جمهوری اسلامی ایران به «ثبات و امنیت» منطقه و پایان حاکمیت داعش کمک کرده و نیروهای مسلح ایران در این زمینه از نقش محوری برخوردارند.

جانشین وزیر دفاع در ادامه با اشاره به مصادیق همکاری های دو کشور در زمینه دفاعی از جمله مبارزه مشترک با دزدان دریایی، برگزاری مانورهای مشترک، همکاری­های فنی و فناورانه به ویژه در حوزه صنایع دریایی تأکید کرد.

در این دیدار دریاسالار سونیل لانبا فرمانده نیروی دریایی هند نیز با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور ج. ا.ایران و هند گفت: روابط دهلی نو و تهران ظرف چند سال گذشته پیشرفت های زیادی داشته است.

وی با اشاره به دیدار سران دو کشور تصریح کرد: در حوزه نظامی روابط دهلی نو-تهران گسترش یافته و ناوگان های نیروهای دریایی دو کشور از بنادر یکدیگر بازدید داشته اند.

فرمانده نیروی دریایی هند ضمن اعلام آمادگی جهت تبادل هیئت ها و ارتقاء همکاری ها در تمامی سطوح گفت: اقدامات لازم جهت برگزاری کمیسیون مشترک ایران و هند در آینده ای نزدیک در تهران صورت گرفته و امیدوارم برگزاری کمیسیون مذکور در ارتقاء حجم و اندازه روابط تجاری – اقتصادی دو کشور مفید واقع شود.

وی همچنین به جمهور اسلامی ایران به سبب عهده دار شدن ریاست سمپوزیوم دریایی(IONS) ظرف دو سال آینده تبریک گفت و در ادامه افزود: بندر چابهار منطقه حیاتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور و منطقه است و عملیاتی شدن این بندر، شروع خوبی برای توسعه همکاری ها به شمار می رود.