به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در تذکری اظهار داشت: بنده دیروز درباره کلیپ برخورد مامور ارشاد با یک خانم که در فضای مجازی منتشر شد اظهار نظری داشتم. در این تذکر، از آن دسته از ماموران نیروی انتظامی که برای حفاظت از شرافت و ناموس این ملت جان بر کف هستند تشکر کردم.

سخنگوی فراکسیون امید ادامه داد: آقای پژمان فر نیز گفتند بنده واجبی را منکر شدم و فتوا داده ام، بنده کجا چنین کاری کردم؟ آقای پژمان فر شما فتوا دادید و بنده را به ارتداد محکوم کردید، شما دادگاه صحرایی تشکیل دادید در حالی که اینجا مجلس است و صدای ملت باید از تریبون آن شنیده شود، نباید نماینده ای را به ارتداد تهدید کرد.

وی ادامه داد: حضرت امام (ره) می فرمایند حفظ نظام از اوجب واجبات است، مشاهده کنید که برخوردهای این چنینی چگونه به اعتماد ملت به نظام خدشه وارد می کند. اوجب واجبات را زیر سوال می برند آن وقت بنده متهم به ارتداد می شوم شاید آن مامور آموزش ندیده بود و تحصیل نکرده بود اما ادبیات آقای پژمان فر بسیار خشن تر از رفتار آن مامور است.

پارسایی تاکید کرد: دین ما دین رافت و مهربانی است ، دین خشونت نیست.

وی خطاب به علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: چرا از تریبون مجلس چنین اتهامی زده می شود؟

نماینده شیراز خطاب به پژمان فر گفت: شاید این ادبیات در حوزه انقلابی شما برای تهدید مخالفان و از عرصه خارج کردن شان موثر باشد اما در مجلس فایده ندارد. بنده ۸ سال دوشادوش رزمندگان از ناموس و شرف این کشور دفاع کردم. آقای پژمان فر، تهدید شما وحشتناک تر و ترسناک تر از گلوله های دشمن است. بیان این تهدیدات آن هم از تریبون مجلس بسیار دردناک است.

پارسایی از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر پارسایی گفت: تذکر آقای پژمان فر در روز گذشته این بود که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر را واجب نداند، در حقیقت یک نوع انکار ضروری دین است. ایشان حکم کلی را اعلام کرد، می دانید که حکم کلی انکار ضروری دین ارتداد است البته ایشان خیلی با لطافت صحبت کردند تا بگویند حکم کلی دین را می گویند و مقصودش شما نبودید.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: بنده به صحبت های ایشان توجه داشتم، ایشان گفتند باید توجه داشته باشند که این سخن لوازمی دارد، ایشان هشدار داد و الا شما را خدای نکرده به ارتداد متهم نکرد و به نظر بنده توهین صریحی اتفاق نیفتاده است.

در ادامه نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در پاسخ به تذکر پارسایی اظهار داشت: بنده به عنوان تذکر در ارتباط با برخورد یک مامور نیروی انتظامی موضوعی را بیان کردم. اولا ما بین ماموران نیروی انتظامی نباید پلیس خوب و بد ایجاد کنیم و از بعضی از ماموران نیروی انتظامی تشکر کرده و عملکرد برخی دیگر را زیر سوال ببریم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایشان گفتند که یک واجبی فدای یک مستحب شده آن چیزی که ایشان تعبیر کردند این است که امر به معروف و نهی از منکر مستحب است.

عضو فراکسیون ولایی مجلس از هیات نظارت بر نمایندگان خواست بر این موضع گیری های نمایندگان نظارت کند. همه نمایندگان شنیدند که ایشان گفت: واجبی فدای مستحب شده و همه نمایندگان این عبارت را شنیدند. این در حالی است که این کار تکلیف نیروی انتظامی است. بنده خطاب به آقای پارسایی گفتم شما که مجتهد نیستید باید ببینید حکم چیست. امر به معروف و نهی از منکر واجب است و زیر مجموعه هایی دارد.

پژمان فر تاکید کرد: اشتباه است که امر به معروف و نهی از منکر را واجب ندانیم. این تعبیری است که ایشان داشتند. این حرف ها پوپولیستی است. ما حریت داریم و زیر بار این حرف ها نمی رویم. همیشه دفاع از دین کردیم ولو یک تعدادی در مقابل ما حرف های پوپولیستی بزنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: حرف کاملا غیرقانونی و غیرشرعی که ایشان زدند و دفاعی که بنده از امر به معروف و نهی از منکر کردم باید در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود.

وی ادامه داد: من در این موضوع هیچ بحثی خطاب به ایشان مطرح نکردم. اصل هشتم قانون اساسی و و امر به معروف و نهی از منکر تاکید دارد. آقای پارسایی عزیز اگر به واجبات توجه ندارید، بدانید که طبق قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر از واجبات است که ما باید به آن عمل کنیم.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: اظهارات ایشان سهو لسان بود و سهوا این حرف را زدند و نمی خواستند فتوا صادر کنند.