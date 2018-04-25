استاد ایرانی رئیس انجمن اورولوژی ترمیمی آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر سید جلیل حسینی، استاد اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان پایه گذار اصلی تشکیل انجمن اورولوژی ترمیمی و جراحان آندرولوژی آسیا، به مدت ۴ سال به ریاست این انجمن برگزیده شد.

کنگره انجمن اورولوژی آسیا به صورت سالیانه در کشورهای مختلف عضو این انجمن برگزار می شود و اورولوژیست های مختلف از سراسر جهان در این رویداد علمی شرکت می کنند، تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار می دهند و از به روز ترین یافته های علمی اورولوژی آگاه می شوند.

در سال جاری نیز از دکتر سید جلیل حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه دعوت به عمل آمد تا در این رویداد شرکت کرده و تجارب خود در زمینه اورولوژی ترمیمی را ارائه کند.

همچنین در اولین برنامه علمی انجمن اورولوژی ترمیمی و جراحان آندرولوژی آسیا (Asian-Pacific Society of Reconstructive Urology and Andrologic Surgeons) مقرر شد که پیشنهاد پایه گذاری آن، سال گذشته در کشور هنگ کنگ و در طول پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن اورولوژی آسیا توسط دکتر حسینی ارائه شده و مورد توافق قرار گرفت، مطرح شود.

دکتر سید جلیل حسینی به عنوان پایه گذار اصلی تشکیل این انجمن به مدت ۴ سال به ریاست این انجمن برگزیده شد.

اولین برنامه این انجمن دارای دو قسمت آسیایی و بین قاره ای بود که در قسمت اول اساتید ارولوژی/ آندرولوژی آسیایی به ایراد سخنرانی و ارائه تجارب پرداختند.

در بخش دوم که با شرکت اساتید اورولوژی/آندرولوژی از کشورهای مختلفی مانند ایتالیا، آلمان، اسپانیا، صربستان، بلژیک، قطر، دبی و برزیل همراه بود، از طریق ارتباط اینترنتی ویدیوهای جراحی این اساتید به صورت مستقیم پخش شد و اساتید توضیحاتی را پیرو آن ارائه دادند.