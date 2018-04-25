روسیه قاطعانه با اعزام نظامیان قطری به سوریه مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ایگور موروزوف، سناتور روسی تاکید کرد: مسکو به صورت قاطع با اعزام نیروهای قطری به سوریه مخالف است و اگر چنین اتفاقی بیافتد قوانین سازمان ملل و قوانین بین المللی نقض میشود.

پیشتر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته بود: قطر باید هزینه حضور نظامیان آمریکایی در سوریه را بپردازد. دوحه پیش از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمایت واشنگتن از این کشور را لغو کند باید نیروهای نظامی خود را به سوریه اعزام کند. اگر واشنگتن پایگاه آمریکا را از قطر خارج کند رژیم این کشور طی کمتر از یک هفته سقوط خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندی پیش اعلام کرده بود که کشورهای عربی باید به جای نظامیان آمریکایی به سوریه نیرو اعزام کنند.