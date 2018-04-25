سهم ۵۰درصدی زنان در تحصیل فناوری ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد در همایش روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه در آستانه یک تحول و دگردیسی مهمی تحت عنوان تحول دیجیتال هستیم و امروز شبکه های اجتماعی پلتفرمی برای این تغییر هستند، گفت: نسبت حضور زنان در لایه های نخبگی در بازار اروپا و آمریکا به نسبت ما پایین تر است و این درحالی است که بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان حوزه ICT را زنان تشکیل می دهند و طبیعتا این منبع انرژی باید بتواند برای کارآفرینی وارد بازار کار شود.

وی با اشاره به اینکه در تفکر شیعی، زن نقطه کانونی تغییر و تحول محسوب می شود، گفت: در همین زمینه حضرت فاطمه زهرا (س) نیز نقطه کانونی تمام ساختار فرایند امامت است و به همین دلیل سمت و نقش بی بدیلی را در پایابی نظام تفکر شیعی استراتژیک دارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی حضور زنان در مسایل اجتماعی، اقتصادی به ویژه علمی بسیار خوب شده تا جاییکه امروز حدود نیمی از ظرفیت علمی و پژوهشی کشور را خانم ها به عهده دارند و در حال ورود به بازار کار هستند، افزود: باید بتوانیم در برنامه ریزی های توسعه کشور از این نیروی خدادادی و با ارزش به نحو درستی بهره برداری کرده تا برای چرخ اقتصادی کشور، انرژی شتابنده ای را فراهم کنیم.

جهانگرد با اشاره به اینکه تحول دیجیتال نزدیک به یک دهه است که در سطح بین المللی برجسته شده، اظهار کرد: بر بستر این پلتفرم امروز تحولات خیلی زیادی در کشور درحال وقوع است و آثار مقدماتی آن را در قالب انواع خدمات بر بستر موبایل و اپلیکیشن ها شاهد هستیم؛ به نحوی که امروز به طور کامل می توانیم با استفاده از اپلیکیشن ها، زندگی را مدیریت کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه های اجتماعی را پلتفرمی برای تغییر دانست و خاطرنشان کرد: به عبارتی بر بستر شبکه های اجتماعی همه روابط از جمله روابط خانوادگی و دوستانه تا روابط کسب و کارها، مبادله کالا و خدمات و پول درحال شکل گیری است.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین مراسم روز دختران و ICT توسط اتحادیه جهانی ارتباطات دور (ITU) اظهار کرد: هدف این است زنان که به طور فیزیکی بیش از ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند به دلیل نقش موثرشان در تعیین ظرفیت های خانواده، جامعه و حتی مردان، به مهارت های بیشتری در حوزه ICT برسند و توانمند شوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اتخاذ سیاست های اجرایی مرتبط با این موضوع افزود: مثلا در آمریکا در دهه گذشته، سیاست ترغیبی اتخاذ شد تا شرکت هایی که اکثر صاحبان سهام آن را خانم ها تشکیل می دهند از یک ظرفیت بخشودگی مالیاتی بهره ببرند و همچنین به دیگر شرکت ها ابلاغ شد که باید ۳۰ درصد از حجم قراردادهای خود را به این نوع از شرکت ها واگذار کنند تا الزاما زمینه کسب وکار برای هسته هایی که توسط زنان شکل می گیرند فراهم شود.

جهانگرد بر لزوم تدوین مقررات در سطح دولت و وزارتخانه ها برای حضور فارغ التحصیلان خانم دانشگاهی و غیردانشگاهی که مهارت لازم در افزایش تولید، ارزش افزوده، ارائه خدمات و مبادله سرویس ها دارند، تاکید کرد و گفت: امروز سهم تحصیلی و سهم فارغ التحصیلان دختران به ویژه در رشته های ICT بالاست بنابراین می توانیم با اعمال سیاست ها و مقررات مناسب زمینه بهره برداری از انرژی این بخش از جامعه را بیشتر کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اظهار امیدواری از اینکه رشد حوزه ICT به سمتی می رود که زمینه حضور زنان بیشتر شود، گفت: طی پنج تا ۱۰ سال آینده عمده رشد رخ داده در حوزه ارائه خدمات خواهد بود و چون بحث شبکه وارد بلوغ می شود و خلاقیت و کارآمدی زنان در این بخش بسیار وسیع است، فرصت های بسیار عظیمی پیش روست که فقط جمع فرصت های شغلی این حوزه در اتحادیه اروپا و آمریکا در طی ۱۰ سال آینده بیش از ۲ میلیون برآورد می شود.

وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا به دلیل عدم تامین نیاز خود در این حوزه عمدتا به سیاست های پذیرش مهاجران روی می آورند، افزود: با مهاجرت فارغ التحصیل سطح دکترای ما، یک میلیون فرصت به آن کشورها منتقل می شود که با هیچ پولی نمی توان آنرا خرید، چون حاصل یک عمر سرمایه گذاری است.

جهانگرد اجرای سیاست تسهیل مهاجرت پذیری در رشته های تخصصی مثل IT از کشورهایی چون ایران و هند تحت عنوان خروج مغزها را به دلیل قدرت اقتصادی آن کشورها دانست و گفت: ما در شرایط توسعه نیازمند این مغزها هستیم و در واقع نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور باید پاسخگوی این مساله باشد و راه حل های لازم برای توسعه را فراهم کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه گردش بازار ICT در پایان سال ۹۵ به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید، اظهار کرد: بناست طی برنامه ششم توسعه کشور این حجم از بازار به حدود سه برابر سال رقم فعلی یعنی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۵.۵ درصد سطح کل درآمد ایران برسد.