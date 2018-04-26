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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

تغییر نتیجه یکی از مسابقات فوتبال کشور

تغییر نتیجه یکی از مسابقات فوتبال کشور

نتیجه بازی پارک آبی مشهد و نسل ابومسلم به مشهد به دلیل استفاده از بازیکن غیر مجاز تغییر کرد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در پی اعتراض تیم صنعت پارک آبی مشهد نسبت به تیم نسل ابومسلم مشهد ‏با ادعای استفاده از بازیکن غیرمجاز در دیدار مورخ ۴ آبان ۱۳۹۶ از مرحله اول مسابقات لیگ دسته سوم کشور در فصل ۹۷-۹۶ کمیته انضباطی با تایید موارد فوق رای خود را صادر کرد و ‏علاوه بر جریمه تیم و بازیکن خاطی نتیجه را ۳ بر صفر به سود تیم معترض ( صنعت پارک آبی مشهد) اعلام کرد و سازمان ‏لیگ نتیجه را به ثبت رسانده است. 

کد مطلب 4281563

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