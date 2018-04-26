تغییر نتیجه یکی از مسابقات فوتبال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در پی اعتراض تیم صنعت پارک آبی مشهد نسبت به تیم نسل ابومسلم مشهد با ادعای استفاده از بازیکن غیرمجاز در دیدار مورخ ۴ آبان ۱۳۹۶ از مرحله اول مسابقات لیگ دسته سوم کشور در فصل ۹۷-۹۶ کمیته انضباطی با تایید موارد فوق رای خود را صادر کرد و علاوه بر جریمه تیم و بازیکن خاطی نتیجه را ۳ بر صفر به سود تیم معترض ( صنعت پارک آبی مشهد) اعلام کرد و سازمان لیگ نتیجه را به ثبت رسانده است.
نتیجه بازی پارک آبی مشهد و نسل ابومسلم به مشهد به دلیل استفاده از بازیکن غیر مجاز تغییر کرد.
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