به گزارش خبرگزاری مهر، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سلسله برنامههای سفر خود به یونان، با عالیجناب ایروتیموس دوم، اسقف اعظم یونان دیدار و در خصوص همکاریهای بیشتر در زمینههای فرهنگی و تقویت گفتوگوهای بین ادیان، گفتوگو کرد.
عالیجناب ایروتیموس دوم با تأکید بر ضرورت پیشبرد گفتوگوی بین تمامی ادیان، آمادگی کلیسای ارتدوکس یونان جهت کمک به پیشبرد این مهم را اعلام کرد.
اسقف اعظم یونان نیز، خواستار تقویت ارتباطات بین ادیان الهی و اجرای طرحهای همکاری مشترک برای پیشرفت امور و برقراری صلح عادلانه در جهان شد.
وی همچنین، برگزاری دور هفتم گفتوگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ادامه این دور از گفتوگوها در تهران میتواند نقش بسزایی در تعاملات دو کشور داشته باشد.
عالیجناب ایروتیموس دوم ابراز امیدواری کرد: برای حل معضلات کنونی جهان بتوانیم به نقطه مشترکی برسیم که این اتفاق مشترک، همان ایجاد صلح و دوستی بین ملتهاست.
در ادامه این دیدار، ابراهیمیترکمان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر نقش گفتوگوهای دینی و رهبران دینی برای حل مشکلات جهان و ترویج ارزشهای الهی تأکید کرد.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفتوگو را بهترین وسیله برای ارتباط طرفین عنوان کرد و گفت: گفتوگو نگرشهای پیروان ادیان را توسعه میدهد و تنها راه مستقیم رسیدن به درک متقابل اعتقادی و دینی ادیان از یکدیگر است.
وی همچنین، ابراز امیدواری کرد برگزاری دور هفتم این گفتوگوها به همدلی رهبران و پیروان ادیان نسبت به ادیان و مقدسات طرفهای گفتوگو از همدیگر منجر شود.
ابراهیمیترکمان در ادامه برنامه دیدار رسمی با وزیر فرهنگ و امور دینی و وزیر آموزش و امور مذهبی این کشور و عالیجناب ایروتیموس دوم، اسقف اعظم یونان از مجموعه کلیسای اسقف اعظم، بازدید کرد.
هفتمین دور گفتوگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس طی روزهای ۶، ۷ و ۸ اردیبهشتماه با حضور ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با ارایه مقاله توسط شرکتکنندگان هیأت ایرانی و یونانی با هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر ولس برگزار میشود.
در این دور از گفتوگوها، اساتید و علمای دانشگاهها و حوزه و کارشناسان فرهنگی حضور خواهند داشت. تاریخ و نزدیکی مستمر روابط اسلام و مسحیت ارتدوکس، چشمانداز گفتوگوها، تحقیقات متون مقدس از موضوعات مورد بررسی در این دور از گفتوگوها است.
همچنین، در راستای توسعه روابط فرهنگی و اجرایی شدن تفاهمات فرهنگی بین دو کشور، نمایشگاه خوشنویسی دوران ایران و اسلام با حضور ابراهیمیترکمان برپا میٌشود.
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