سست شدن ایمان و معنویت یکی از مخاطرات جدی بشر امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دور گفتوگوی میانادیانی جامعةالمصطفی و دانشگاه ملی بخارست و کلیسای ارتدکس رومانی برگزار شد.
حجتالاسلام عباسی رئیس جامعةالمصطفی، در سخنان خود، با ابراز خرسندی از برگزاری هفتمین دوره این گفتوگوها و عرض تبریک به مناسبت یکصدوبیستمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و رومانی، اظهار داشت: در شش دوره پیشین گفتوگوها، مطالب مورد نیاز جامعه بشری و جهان مورد بحث قرار گرفت و امیدواریم در هفتمین دور نیز دیگر مطالب مورد توجه هر دو طرف طرح شود و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات فراوانی که بشریت در دنیای پرچالش امروز با آنها روبهروست، ابراز داشت: این گفتوگوهای دوستانه منشأ امیدهای فراوانی است که باید قدر دانسته شود. باید شاکر این دوستی و محبت میان یکدیگر باشیم و از دستاندرکاران برگزاری این گفتوگوها تقدیر نمائیم.
رئیس جامعةالمصطفی، با اشاره به موضوع این دوره از گفتوگوها، که به نقش رهبران ادیان در ارتباط و گفتوگوهای میانادیانی اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: در آموزههای قرآنی، همه ادیان الهی دارای ریشه واحدی هستند. خداوند در سوره بقره اشاره میفرماید: «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَ اسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَ مَا أُوتِیَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ مَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ». در این آیه، خداوند به مؤمنان دستور میدهد که بگوییم همه به خدای واحد عالم و آنچه به پیامبران اسلام و پیامبران پیشین فرستاده شده است، ایمان داریم و فرقی میان انبیای خداوند و منشأ ادیان قائل نمیشویم و تسلیم فرمان الهی هستیم و ریشه همه ادیان را با خالق هستی مرتبط میدانیم.
وی ادامه داد: همین کلمات در آیه ۸۴ سوره آلعمران با اندکی تفاوت بیان و تأکید شده است ما فرقی میان منشأ ادیان الهی قائل نیستیم و همه را از سوی خدای متعال میدانیم. این تأکید در برخی دیگر از آیات قرآن کریم مانند آیه ۲۸۵ سوره بقره نیز دیده میشود که تفرقه و جدایی میان رسولان الهی را منتفی میداند، هر چند به دلیل تفاوتهای زمانه، ممکن است در برخی آموزهها و دستورات ادیان الهی اختلافاتی نیز دیده شود.
حجتالاسلام عباسی، با تأکید بر اینکه در قرآن کریم، از همه مؤمنان و پیروان ادیان دعوت شده است با توجه به ریشه واحد و مشترکات فراوانی که میان ادیان الهی وجود دارد، این اشتراکات را مبنای زندگی برادرانه، همراه با احترام و مسالمتآمیز قرار دهند، تصریح کرد: ما گرد هم آمدهایم تا زندگی مؤمنانه و مسالمتآمیز همراه با احترام به عقاید و حقوق یکدیگر و ارزشهای اخلاقی برابر میان خود را پاس داریم. براساس این اصول مشترک، میتوان در برابر بحرانهای مشترکی که همه بشریت و پیروان ادیان را آزار میدهند، بایستیم و به یکدیگر کمک نمائیم.
وی سست شدن ایمان و کمرنگ شدن معنویت را یکی از مخاطرات جدی بشر امروز دانست و گفت: رهبران همه ادیان الهی وظیفه دارند برای ترویج ایمان و معنویت در جهان تلاش نمایند. چالش و مشکل بزرگ دیگری که با آن روبهرو هستیم، افراطگرایی، خشونتها، جنگطلبیها و تحریمهای ظالمانه علیه مردمی است که به دنبال زندگی صلحآمیز و سعادتمند هستند و در جای جای دنیای امروز شاهد این مشکلات هستیم.
حجتالاسلام عباسی یادآور شد: نمونه این رفتارهای ظالمانه در منطقه ما، در جنگی که به مردم مظلوم یمن تحمیل شده است یا تحریمها و فشارهای ظالمانه برخی دولتها علیه مردم استقلالطلب و آزادیخواه ایران اسلامی به روشنی دیده میشود.
وی چالش مشترک دیگر همه انسانها را آسیبهایی دانست که در دهههای اخیر به ارزشهای اخلاقی و به ویژه نظام خانواده وارد شده است و ادامه داد: این آسیبها موجب بروز مشکلات و رنج فراوان برای علاقهمندان به زندگی مؤمنانه شده است و دغدغه مشترک میان همه پیروان ادیان است. باید توجه داشت راه درمان این چالش مشترک، با گفتوگو و چارهجویی مشترک به دست میآید. قطعاً رهبران ادیان و مسئولان مراکز و نهادهای دینی، مسئولیت سنگینی در این زمینه برعهده دارند.
رئیس جامعةالمصطفی ادامه داد: رهبران دینی به مثابه مربی و معلم وظیفه دارند این ارزشها را به دیگران بیاموزند و گفتوگو در این زمینه را به پیروان ادیان یادآور شوند. از جانب دیگر، راهبران دینی به مثابه رهبران اجتماعی و شخصیت بانفوذ موظفاند زمینه اجتماعی را برای این گفتوگوها و ارتباطات فراهم وی با تأکید بر لزوم همکاری بیشتر نهادها و مراکز دینی ادیان مختلف در این مسئولیت مشترک، اذعان داشت: در جهان مسیحیت، مجموعه واتیکان، کلیسای ارتدکس شرقی، کلیسای ارتدکس رومانی و شورای کلیساهای جهان و در جهان اسلام، مراکزی همچون دانشگاه الازهر، حوزه علمیه قم و نجف و جامعةالمصطفی، که دانشگاه بزرگ اسلامی بینالمللی است، مسئولیت دارند و بیش از هر زمان دیگری این مراکز باید به یکدیگر نزدیک شده، گفتوگو نمایند.
رئیس جامعةالمصطفی، با تأکید بر آمادگی این دانشگاه برای حضور و نقشآفرینی بیشتر در این همکاریها و گفتوگوهای میانادیانی، اظهار داشت: این وظیفه، امروز بیش از هر زمان برعهده همه ما مسئولان مراکز علمی و رهبران دینی قرار دارد و امیدواریم استمرار این همکاریها و نتایج این گفتوگوها، بتواند ما را در غلبه بر مشکلات یاری نماید.
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