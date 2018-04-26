۴ بازیکن خارجی‌ نفت آبادان فصل آینده نیزاین تیم را همراهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه دیدار پایانی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان فردا برگزار می‌شود، مدیریت باشگاه صنعت نفت بهترین خبر ممکن را برای هواداران این تیم اعلام کرد.

بر این اساس در جلسه ای که عصر امروز با حضور اعضای هیئت مدیره و چهار بازیکن خارجی تیم صنعت نفت برگزار شد، آنان پس از برگزاری مذاکره نهایی برای پوشیدن پیراهن این تیم در فصل آینده به توافق نهایی رسیدند.

این توافق در حالی حاصل شد که تا زمان آغاز نقل و انتقالات رسمی لیگ برتر فرصت زیادی باقی مانده است.

کرار جاسم، لوسیانو پریرا، مگنو باتیستا و آگوستو سزار با وجود پیشنهادهای داخلی و خارجی بسیار، پس از این توافق با هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت در فصل بعدی رقابتهای لیگ برتر باز هم برای نماینده آبادان به میدان خواهند رفت.

لوسیانو پریرا در لیگ جاری ۱۱گل به ثمر رساند و پنج پاس گل را برای تیمش داد؛ کرار جاسم نیز هفت گل زد و چهار پاس گل داد. آگوستو سزار نیز با ثمر رساندن پنج گل و دادن سه پاس گل از بهترین‌های لیگ هفدهم بود.

مگنو باتیستا نیز با نزدیک به دو هزار ۵۰۰ دقیقه حضور در ترکیب صنعت نفت ضمن ارائه عملکرد خیره کننده در فاز دفاعی این تیم در لیگ برتر دو گل را برای تیمش به ثمر رساند و زننده تک گل این تیم در جام حذفی مقابل سپاهان اصفهان بود.