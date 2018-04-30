لاریجانی: کشورهای زورگو مسیر اختلاف بین مسلمانان را دنبال می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) با فیاض حسین دبیر کل حزب کارگران بنگلادش و نماینده مجلس این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
لاریجانی در این دیدار با بیان اینکه نقش آمریکاییها در مسائل منطقهای مخرب است، گفت: بیشتر جریانهای تروریستی با کمک آمریکا در منطقه ایجاد شدهاند، کما اینکه اگر به تاریخچه ایجاد این گروهها با دقت نگریسته شود، به وضوح این موضوع را تأیید میکند.
عدم درک فراگیر بین کشورهای مسلمان درباره نقش آمریکاییها در گسترش تروریسم
رئیس قوه مقننه با انتقاد از عدم درک فراگیر بین کشورهای مسلمان درباره نقش آمریکاییها در گسترش تروریسم در منطقه، افزود: در حال حاضر مشاهده میشود که آمریکاییها از مبارزه با تروریسم میگویند، در حالی که واقعیت، موضوع دیگری است.
وی با اشاره به اینکه کشورهای زورگو مسیر اختلاف بین مسلمانان را دنبال می کنند، ادامه داد: اگر کشورهای اسلامی با یکدیگر متحد باشند، جامعه بزرگی را تشکیل میدهند و راه اختلاف را میبندند.
لاریجانی اظهار داشت: مقابله با تروریسم و اختلاف افکنی آمریکاییها بین مسلمانان دغدغه جمهوری اسلامی ایران است.
موضع ایران در موضوع سوریه از ابتدا راهحل سیاسی بود
وی با بیان اینکه موضع ایران درباره موضوع سوریه از ابتدا راهحل سیاسی بود، افزود: سایر کشورها این راهحل را نپذیرفتند و اغتشاش امنیتی و نظامی در سوریه ایجاد کردند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: ایران دخالتهای نظامی آمریکا و برخی متحدانش را در منطقه و کشورهایی همانند افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و یمن مخرب و عاملی برای گسترش تروریستم میداند.
ایران هیچگاه رژیم صهیونستی را به رسمیت نمی شناسد
وی با تقدیر از موضع بنگلادش درباره فلسطین، تصریح کرد: اقدام آمریکا مبنی بر انتقال سفارتش به قدس شریف از جمله دیگر اقدامات مخرب آمریکاییها است که قطعاً کشورهای اسلامی باید در برابر آن موضع بگیرند.
لاریجانی به اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب قدس شریف به عنوان پایتخت فلسطین اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه رژیم صهیونستی را به رسمیت نمی شناسد.
ایران از گسترش روابط همه جانبه با بنگلادش استقبال میکند
وی در ادامه این دیدار با بیان اینکه ایران از گسترش روابط همه جانبه با بنگلادش استقبال میکند، ادامه داد: گفتوگوها و مراودات پارلمانی بین دو کشور مناسب است و در پارلمان ایران گروه دوستی برای گسترش بیشتر روابط تشکیل شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت ایران به گسترش روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی با بنگلادش علاقهمند است.
وی در پایان از حمایتهای بنگلادش از مسلمانان میانمار تقدیر و تشکر کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که از روهینگیا حمایت کند.
دبیر کل حزب کارگران بنگلادش: تقدیر از حمایتهای ایران از آوارگان روهینگیای میانمار
فیاض حسین بادشا نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط ایران و بنگلادش باید گسترش یابد، ادامه داد: کشور بنگلادش روابط طولانی با ایران داشته و در زبان بنگالی واژگانی وجود دارد که فارسی است که نشاندهنده روابط طولانی دو کشور است.
دبیر کل حزب کارگران بنگلادش ضمن تقدیر از حمایتهای ایران از آوارگان روهینگیای میانمار گفت: میلیونها مسلمان میانماری وارد بنگلاشد شدهاند که جمهوری اسلامی ایران کمکهای فراوانی به این آوارگان کرده است.
آمریکا همیشه در امور داخلی کشورهای عربی دخالت کرده است
وی با اشاره به دخالت نیروهای خارجی به ویژه کشور امپریالیستی آمریکا در مسائل منطقهای افزود: آمریکا همیشه در امور داخلی کشورهای عربی دخالت کرده است، اما بنگلادش هیچگاه از لحاظ سیاسی از اقدامات آمریکاییها حمایت نکرده و پارلمان و احزاب بنگلادشی مخالف تجاوز آمریکاییها به منافع ایران بودهاند.
فیاض بادشا با بیان اینکه سه کشور ایران، روسیه و ترکیه چند روز قبل بیانیه مهمی درباره بحران خاورمیانه و سوریه صادر کردند، اظهار داشت: این سه کشور در بیانیه اعلام کردند که به دنبال راهحل سیاسی برای رفع بحران سوریه هستند که باید از این رویکرد حمایت کرد.
بنگلادش از توافق برجام حمایت می کند
وی با اشاره به حساس بودن موضوع فلسطین در منطقه، افزود: بنگلادش معتقد است که بیتالمقدس پایتخت فلسطین است و نمیخواهد که پایتخت اسرائیل به بیتالمقدس منتقل شود.
دبیر کل حزب کارگران بنگلادش با تأکید بر اینکه کشورش خواهان توسعه روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با ایران است، ادامه داد: گسترش اینگونه روابط برای نزدیکی بیشتر دو کشور ضروری است.
این نماینده پارلمان بنگلادش با اشاره به اختلاف اروپا و آمریکا درباره برجام تصریح کرد: بنگلادش نگاه مثبتش را به توافق برجام حفظ کرده و از آن حمایت می کند و اقدامات ترامپ نمیتواند ایران را تحریک کند.
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