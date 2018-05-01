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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

«دور زدن در خیابان یکطرفه» منتشر شد

«دور زدن در خیابان یکطرفه» منتشر شد

«دور زدن در خیابان یکطرفه»، عنوان رمان تازه­ محمدرضا مرزوقی است که توسط نشر ثالث منتشر و به زودی در نمایشگاه کتاب تهران پخش آن آغاز می ­شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان که موضوع آن به قاچاق داروهای تقلبی در دوران تشدید تحریم ­ها پرداخته در ژانر معمایی-جنایی نوشته شده و فضایی کارآگاهی دارد. مرزوقی درباره­ این رمانش گفت: «در دوران تحریم ­ها که بسیاری از داروها ممنوع شده بود و برخی بیماران نیازمند داروهای خاص به دلیل در دسترس نبودن داروهای مورد نیازشان جان خود را از دست می­ دادند، عده­ ای سودجو با قاچاق داروهای تقلبی سودهای کلان به جیب می­ زدند.»

موضوع رمان با قتلی در زندان آغاز می ­شود که شخصیت اصلی داستان را که خود از زخم خوردگان داروهای تقلبی است درگیر ماجراهای معمایی داستان می­ کند.

در بخشی از کتاب می­ خوانیم:

  • می‌دونی بدبختی ما چیه ارکان؟

ارکانی دمغ و گریان و بی‌حوصله نگاهش کرد: «چه می‌دونم...»

  • آدم بدامون هموقدر کُندذهن و احمقن که آدم خوبامون. لاقل بد بودن یه کم تیزی می‌خواد. اما این‌جا بد بودنم مثه خوب بودن خلاصه شده تو کودنی.
  • فلسفه برام نباف یاوری... چرت و پرت تحویلم نده...

رمان «دور زدن در خیابان یکطرفه»  را انتشارات ثالث در شمارگان هزار نسخه و ۱۹۶ صفحه قطع رقعی منتشر کرده است.

کد مطلب 4285639

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