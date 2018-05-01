«دور زدن در خیابان یکطرفه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان که موضوع آن به قاچاق داروهای تقلبی در دوران تشدید تحریم ها پرداخته در ژانر معمایی-جنایی نوشته شده و فضایی کارآگاهی دارد. مرزوقی درباره این رمانش گفت: «در دوران تحریم ها که بسیاری از داروها ممنوع شده بود و برخی بیماران نیازمند داروهای خاص به دلیل در دسترس نبودن داروهای مورد نیازشان جان خود را از دست می دادند، عده ای سودجو با قاچاق داروهای تقلبی سودهای کلان به جیب می زدند.»
موضوع رمان با قتلی در زندان آغاز می شود که شخصیت اصلی داستان را که خود از زخم خوردگان داروهای تقلبی است درگیر ماجراهای معمایی داستان می کند.
در بخشی از کتاب می خوانیم:
- میدونی بدبختی ما چیه ارکان؟
ارکانی دمغ و گریان و بیحوصله نگاهش کرد: «چه میدونم...»
- آدم بدامون هموقدر کُندذهن و احمقن که آدم خوبامون. لاقل بد بودن یه کم تیزی میخواد. اما اینجا بد بودنم مثه خوب بودن خلاصه شده تو کودنی.
- فلسفه برام نباف یاوری... چرت و پرت تحویلم نده...
رمان «دور زدن در خیابان یکطرفه» را انتشارات ثالث در شمارگان هزار نسخه و ۱۹۶ صفحه قطع رقعی منتشر کرده است.
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