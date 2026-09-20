فرماندار کالیفرنیا کلید قطع هوش مصنوعی ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا روز جمعه دستوری اجرایی امضا کرد که طبق آن کارشناسان ملی برای ایجاد توصیه های جدید در زمینه ایمنی هوش مصنوعی در یک بازه زمانی دوماهه گردهم جمع می شوند.

نیوسام در بیانیه ای خبری در این باره گفت: ما کار روی نظارت وسیع و مسئولانه هوش مصنوعی را قبل از آنکه خیلی دیر شود، تسریع می کنیم. ما این کار را به طور کامل اما با سرعت اضطراری انجام می دهیم. پیامدها آن‌قدر حیاتی هستند که نمی‌توان منتظر ماند یا اقدام را به تعویق انداخت.

پنل کارشناسان وظیفه خواهند داشت توصیه های جدید را به دفتر نیوسام ارائه کنند تا در مرحله بعد قانون های ایالتی درباره ایمنی هوش مصنوعی به روز رسانی شود. در دستور اجرایی فرماندار کالیفرنیا جزئیات خاصی مانند استقرار سازمان‌های مستقل و منتخب راستی‌آزمایی در آزمایشگاه های هوش مصنوعی برای بازبینی ها و ارزیابی های دوره ای در نظر گرفته شده است. پنل کارشناسان همچنین وظیفه خواهند داشت الزاماتی را بررسی کند که شرکت‌های هوش مصنوعی را ملزم به ارائه گزارش‌ها و ارزیابی‌های ریسک به یک نهاد ثالث و افشای «موارد از دست رفتن کنترل» مشابه حادثه هک هاگینگ فیس توسط اوپن ای آی می‌کند.