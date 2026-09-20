اجرای ۱۱۴۵ برنامه هفته دفاع مقدس در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح یکشنبه در مجمع رسانه‌های کردستان ضمن گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: اصحاب رسانه در همه کشورها و نظام‌های سیاسی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت شناخته می‌شوند و در شرایط جنگی، نقش رسانه می‌تواند حتی از تجهیزات نظامی نیز تعیین‌کننده‌تر باشد.

وی افزود: امروز جنگ‌ها تنها در میدان‌های نظامی دنبال نمی‌شوند، بلکه رسانه و افکار عمومی به یکی از عرصه‌های اصلی تقابل تبدیل شده‌اند و رسانه می‌تواند در شکل‌دهی به افکار عمومی و تعیین سرنوشت یک نبرد نقش‌آفرین باشد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به نقش رسانه‌های کشور در تحولات سال‌های گذشته بیان کرد: اصحاب رسانه طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر هجمه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن نقش‌آفرینی کرده و بخش مهمی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقاومت و رشادت‌های ملت ایران را به تصویر کشیده‌اند.

رسانه‌ها در جنگ‌های اخیر نقش‌آفرینی کردند

رضایی با اشاره به جنگ‌های اخیر عنوان کرد: دشمنان از امکانات رسانه‌ای گسترده و پشتیبانی مالی برخوردار هستند و تلاش می‌کنند با عملیات روانی و تبلیغاتی، واقعیت‌های موجود را وارونه جلوه دهند.

وی ادامه داد: در مقابل، اصحاب رسانه کشور با تکیه بر ظرفیت و قدرت ملی که مردم ایجاد کرده‌اند، توانستند بخش قابل توجهی از واقعیت‌های میدان و مقاومت مردم ایران را برای افکار عمومی تبیین کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان گفت: رسالت رسانه در شرایط کنونی، رسالتی سنگین است و انتظار می‌رود اصحاب رسانه با روشنگری و تبیین واقعیت‌ها، در برابر عملیات رسانه‌ای دشمن نقش پیشرو داشته باشند.

اجرای ۱۱۴۵ برنامه در هفته دفاع مقدس کردستان

رضایی در ادامه به برنامه‌های سپاه بیت‌المقدس کردستان در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: برنامه‌های امسال با شعار حماسی «لبیک یا خامنه‌ای» در سراسر شهرستان‌های استان و در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت اجرا می‌شود.

وی افزود: این برنامه‌ها در سه رویکرد اصلی شامل تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تبیین ابعاد جنگ‌های اخیر و معرفی و تبیین سیره و مکتب شهدا و همچنین توجه ویژه به دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان دنبال خواهد شد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان تصریح کرد: در مجموع، برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان در قالب ۱۴ سرفصل و یک‌هزار و ۱۴۵ ریزبرنامه در ۷۰ عنوان برنامه پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۲۱۷ برنامه به عنوان برنامه‌های شاخص در سطح شهرستان‌ها و استان اجرا خواهد شد.

رضایی ادامه داد: هر روز در شهرستان‌های استان یک یا دو برنامه شاخص اجرایی خواهد شد و ۲۰ برنامه شاخص نیز با حضور مسئولان استانی برگزار می‌شود.

تجلیل از پیشکسوتان و دیدار با خانواده شهدا

وی با تشریح برخی از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در کردستان گفت: تجلیل و تکریم پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با ائمه جمعه و نماینده ولی‌فقیه در استان و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا از جمله برنامه‌های این ایام است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی، توزیع لوازم‌التحریر در مدارس منتخب، مسابقات ورزشی و برگزاری همایش سران عشایر در منطقه شریف‌آباد دیواندره نیز در دستور کار قرار دارد.

رضایی از نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس استان خبر داد و گفت: یادواره‌های خانگی، پایگاهی، «آبروی محله»، یادواره شهدای اقتدار و یادواره شهدای جنگ رمضان و برنامه‌های مرتبط با شهدای شاخص نیز در هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

راهیان نور و کمک‌های مؤمنانه در برنامه‌های سپاه

وی برگزاری برنامه‌های رسانه‌ای و حضور فرماندهان و پیشکسوتان سپاه در برنامه‌های زنده تلویزیونی را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: اردوهای راهیان نور و اجرای برنامه‌های کمک مؤمنانه نیز در این ایام دنبال خواهد شد.

رضایی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس با مشارکت مردم و ظرفیت‌های مردمی دنبال می‌شود، اظهار کرد: حضور و پشتیبانی مردم یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در استان است.

کنگره ۵۵۳۶ شهید؛ فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین بر اهمیت برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان تأکید کرد و گفت: این کنگره ظرفیت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده است.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف این رویداد و معرفی ابعاد مختلف حماسه‌های شهدا و رزمندگان کردستان، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و اصحاب رسانه می‌توانند در معرفی این میراث ارزشمند به نسل جوان نقش مؤثری ایفا کنند.