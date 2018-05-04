به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاسپیس، سازمان فضایی ناسا قصد دارد کاوشگری برای تحقیق درباره عمیق ترین رازهای مریخ به فضا بفرستد. کاوشگر InSight این سازمان قرار است شنبه همراه یک موشک United Launch Alliance Atlas Vاز مقر وندربرگ در کالیفرنیا به آسمان پرتاب شود. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، این کاوشگر که با نورخورشید کار می کند در ۲۶ نوامبر (۵ آذرماه) در بخش شمال خط استوای مریخ فرود می آید. در مرحله بعد دوسال را صرف مطالعه ساختاری داخلی سیاره و ترکیبات آن می کند.

توماس زوربوشن مدیر بخش ماموریت های علمی ناسا در یک کنفرانس خبری در این باره گفته بود: این کاوشگر در اصل علائم حیاتی مریخ مانند دما را رصد می کند. از زمان تشکیل این سیاره در ۴.۵ میلیارد سال قبل، این نخستین تحقیق کامل از سیاره به حساب می آید.

این کاوشگر با استفاده از دو ابزار علمی عملیات های تحقیقاتی را انجام می دهد. یکی از آنها دستگاهی SEIS است که رویدادهای مربوط به لرزش سیاره را رصد می کند . همچنین تاثیرات شهاب سنگی را بر آن بررسی می کند. این دستگاه به درک بهتر دانشمندان از پوسته رویی سیاره سرخ کمک می کند.

دستگاه دیگر « بسته جریان گرمایی و ویژگی های فیزیکی» یا HP۳ است که در عمق ۵ متری سیاره فرو می رود و گرمای بخش های زیرین سیاره را رصد می کند. این اطلاعات رازهای زیادی درباره چگونگی تشکیل سیاره را فاش می کند.