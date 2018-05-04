به گزارش خبرنگار مهر، در قرار سبز هفته دوم اردیبهشت برنامه‌های مختلف پاکسازی و آموزش همگانی به مناسبت هفته زمین پاک در سراسر کشور ادامه داشت.

مسیر گمل- شرم لنگه با برنامه ریزی انجمن بومبانان گیلان بوسیله گروه کوهنوردی فراز و کانون سندرم دان و خانه ورزش لاهیجان پاکسازی شد.

به منظور فرهنگ سازی و آشنایی کودکان با مفاهیم محیط زیستی به همت انجمن هواداران کارون زلال شوشتر در مدرسه پسرانه سما برنامه های متنوعی چون مسابقه نقاشی، انشا و کاشت چند درخت در حیاط مدرسه اجرا شد.

به منظور پاکسازی محیط زیست و انجام کار نیک خرید ویلچر برای معلولان، طرح جمع آوری درهای دوریز پلاستیکی در دبیرستان اطهران آبدانان استان ایلام به همت انجمن بانوان طبیعت دوست این شهر انجام شد.

صد و پنجاه و نهمین برنامه تشکل پاکسازان طبیعت فارس به بازدید از جشنواره گلابگیری میمند وپاکسازی جنگل دشت موک فیروزآباد اختصاص داشت. این تشکل به ذکر مسایل زیست محیطی این منطقه پرداختند. درختان کهنسال منطقه بوسیله گردشگران اسیبهای جدی دیده است و فعالیت کارخانه سیمان فیروز اباد در مجاورت جنگل دشت موک وضعیت پوشش گیاهی این منطقه را در معرض رسوبات ناشی از آلاینده های کارخانه سیمان قرار داده و به آنها اسیب رسانده است.

به مناسبت هفته زمین پاک پارک ملی خشکی دریایی بوجاق بندر کیاسر استان گیلان شاهد تور دوچرخه سواری و پاکسازی این منطقه بوسیله پیشگامان محیط زیست و انجمن رفتگران طبیعت این شهر بود.



انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت به مناسبت هفته زمین پاک بخشی از حاشیه جاده ییلاقی اقلید-یاسوج را پااکسازی کرد و بیش از یک تن زباله جمع آوری شده به محل دفن زباله این شهر منتقل شد. همچنین مناطق شکار ممنوع، بصیران، قدمگاه سده، آبشار تنگ براق، چشمه بالنگان حاجی اباد، چهل شهیدان، دژ کرد، تنگ غوردون، امامزاده اسماعیل با همکاری اداره حفاظت محیط زیست و اداره آموزش و پرورش و سایر تشکلهای مردم نهاد پاکسازی شد.

سازمان سیما منظر، فضای سبز شهرداری کرج با مشارکت انجمن های سفیران طبیعت، همراز با زمین، درختکاران و آوای زمین پاک در سیرا چال شاخه کوهستانی باغ ملی گیاه شناسی ایران پاکسازی و کاشت درخت را در این منطقه انجام دادند.

به منظور استفاده بهینه از آب و کاهش آسیبهای زیست محیطی، همایشی آموزشی با موضوعات «استفاده بهینه از آب» و «فواید تفکیک زباله از مبدا» به مناسبت هفته زمین پاک در شهرستان اقلید استان فارس به همت انجمن اندیشه نیکان طبیعت زاگرس با حضور مسئولان و دانشگاهیان و دانش آموزان برگزار شد. گروه سرود و نمایش دبستان دکتر شریعتی در ادامه همایش به اجرای برنامه پرداختند.

به همت اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ، روستای ولیان کرج در استان البرز از زباله پاکسازی شد.

دانش آموزان دبستان غفوری سبزوار در استان خراسان رضوی با همکاری انجمن سرزمین بادغوث در روز زمین پاک با هدف آگاه سازی مردم از مضرات مواد پلاستیکی پوسترهایی باهمین مضمون را درنقاط پر ترددشهر در دست گرفتند و همزمان نیزتعدادی کیسه تجزیه پذیر بین مردم تقسیم کردند.

با گرامیداشت هفته زمین پاک، برنامه مشارکتی تشکلهای محیط زیستی استان فارس همراه با کارگاه آموزشی، پاکسازی و پیاده روی در حاشیه تالاب بین المللی کمجان برگزار شد.

تشکل نهضت سبز زاگرس در شهر یاسوج با همکاری سازمان محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد با کاشت بذرهای بلوط، بنه و زبان گنجشک به ایجاد نهالستان اقدام کردند.

با هدف حفاظت از محیط زیست و بازیافت تفکیک و جمع آوری درهای پلاستیکی دورریزبطری ها توسط دانش آموزان مدرسه سبز سما لاهیجان در استان گیلان انجام شد.

پاکسازی حاشیه رودخانه نهر اعظم در روز جهانی زمین پاک با شعار نه به پلاستیک توسط کانون جوانان نگاه فردا شیراز انجام شد.

پاکسازی ورودی شهردهلران به مناسبت روز زمین پاک با حضور محیط بانان و با همت انجمن مرزنشینان سبز انجام شد.

انجمن یاوران سبز اندیش طبیعت شعبه بندر ریگ استان بوشهر درهفته زمین پاک مسابقه نقاشی با موضوع طبیعت و پاکسازی برگزار کردند.

بوسیله کارگروه آموزشی تشکل پاکسازان طبیعت فارس آموزش مدارس جامع محیط زیستی (جم) در دبستان معارف ۲ همراه با اردوی نیم روزه و اهدای دفترچه های زیست محیطی به دانش آموزان و نیز آموزش چهره به چهره به اولیای انها انجام شد.