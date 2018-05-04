به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی صبح جمعه در آیین اختتامیه یازدهمین مراسم گل غلتان به میزبانی شهر امیریه دامغان بابیان اینکه طی سال گذشته از مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان اعتبارات این شهرستان ۸۰ درصد معادل ۱۶۰ میلیارد تومان جذب‌شده است، ابراز داشت: در سال ۹۴ از میزان ۵۰ میلیارد تومان ۱۰ میلیارد و در سال ۹۵ از میزان ۱۰۰ میلیارد تومان ۷۰ میلیارد تومان در شهرستان جذب‌شده است.

وی بابیان اینکه برنامه‌های استراتژیک برای دامغان تهیه و تدوین‌شده است که در سال ۹۷ اجرایی خواهد شد، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته مشکلات آب شرب در ۷۶ درصد روستاهای شهرستان برطرف شده است.

نماینده دامغان در مجلس بابیان اینکه بسیاری از روستاهای این شهرستان در شرایط حاضر از نعمت گاز برخوردار هستند، ابراز داشت: بهره‌مندی روستاها از امکاناتی نظیر آب و گاز علاوه بر ماندگاری آن‌ها به جذب سرمایه‌گذار نیز کمک می‌کند.

حسن بیگی با اشاره به اینکه ۶۵ قلعه و آثار باستانی در دامغان وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به غنای فرهنگی این شهرستان ازنظر تاریخی نهضت احیای بناهای تاریخی و بومگردی در سال جاری پیگیری می‌شود.

وی به اختصاص هشت میلیارد تومان از محل درآمدهای ارزش‌افزوده به چهار شهرداری دامغان اشاره کرد و افزود: پروژه مجتمع فرهنگی منادیان دوستی به‌عنوان یکی از نگین‌های استان سمنان خاتمه یافته و آماده بهره‌برداری است.

نماینده مردم دامغان بابیان اینکه ۲۰ دهیاری به مجموعه شهرستان اضافه‌شده است، ابراز داشت: ۷۰ درصد دهیاران دامغان را افراد باسواد و جوان تشکیل می‌دهند لذا مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از افراد نخبه و جوان باشند تا با استفاده از این ظرفیت بتوانند خدمات خوبی را به مردم ارائه کنند.

حسن بیگی به شیطنت‌های آمریکا در بحث برجام نیز اشاره و اضافه کرد: آمریکا چه در برجام باشد چه نباشد ملت ایران پیروز خواهد بود.

دامغان در آیین یازدهمین جشنواره گل غلتان در شهر امیریه امروز میزبان ۱۲ استان کشور بود.