https://mehrnews.com/x3dyWR ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ کد مطلب 7005963 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ رجز خوانی در تجمعات شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- دویست و پنجاه و چهارمین اجتماع نحن منتقمون در ادامه تجمعات شبانه مردم کرمانشاه با رجزخوانی همراه شد. دریافت 14 MB کد مطلب 7005963 کپی شد مطالب مرتبط دویست و پنجاه و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه دویستوپنجاهوچهارمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود هفت شهید گمنام ۱۸ آبان وارد کرمانشاه میشوند تداوم اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه دویستوپنجاهوسومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود برچسبها رجزخوانی انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه
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