https://mehrnews.com/x3dyX3 ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ کد مطلب 7005972 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ مردم سلماس در شب ۲۵۴ تجمع شبانه میزبان پیکر شهید گمنام بودند ارومیه - پیکر شهید گمنام در شب دویست و پنجاه وچهار مقاومت ملی بر روی دوش مردم ولایی سلماس تشییع شد. دریافت 23 MB کد مطلب 7005972 کپی شد مطالب مرتبط ۲۵۴ شب اقتدار و قراری که برقرار است مردم شیراز و هشت ماه ایستادگی زیر پرچم ایران ۱۲ شهید گمنام مهمان تجمع شبانه جرقویه شدند قرار دویست و پنجاه و پنج بجنوردیها در زیر باران شدید برچسبها شهید گمنام تجمع مردمی شهرستان سلماس
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