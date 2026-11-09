خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-برنامه دیدار محسن رضایی با جی‌دی‌ونس در دوحه قطر

منبع تکذیبیه پرس‌ تی‌وی

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-آسیب به تاسیسات هسته‌ای و ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد

منبع تکذیبیه: کمیسیون امنیت ملی

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-ادعای رسانه‌های اسرائیلی درباره مذاکرات ایران و آمریکا برسر بازگشایی تنگه هرمز در ازای پرداخت ۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده

منبع تکذیبیه: فارس

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-انتشار تصاویری از ارتباط آزمایش «کافنا شو» با سوخت موشکی در چهارمحال بختیاری در حضور دانش آموزان

منبع تکذیبیه: کانون پرورش فکری کودکان

*سرعت تکذیبیه: دو روز

-تعطیلی مدارس دماوند به دلیل کمبود امکانات گرمایشی

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش شهرستان

*سرعت تکذیب: پنج ساعت

-مخلوط شدن آرد خوراکی با نهادهای دامی درپی داشتن تیرگی نان

منبع تکذیبیه: فرمانداری اردبیل

*سرعت تکذیب: یک روز