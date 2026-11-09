خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-برنامه دیدار محسن رضایی با جیدیونس در دوحه قطر
منبع تکذیبیه پرس تیوی
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-آسیب به تاسیسات هستهای و ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد
منبع تکذیبیه: کمیسیون امنیت ملی
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-ادعای رسانههای اسرائیلی درباره مذاکرات ایران و آمریکا برسر بازگشایی تنگه هرمز در ازای پرداخت ۸ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده
منبع تکذیبیه: فارس
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-انتشار تصاویری از ارتباط آزمایش «کافنا شو» با سوخت موشکی در چهارمحال بختیاری در حضور دانش آموزان
منبع تکذیبیه: کانون پرورش فکری کودکان
*سرعت تکذیبیه: دو روز
-تعطیلی مدارس دماوند به دلیل کمبود امکانات گرمایشی
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش شهرستان
*سرعت تکذیب: پنج ساعت
-مخلوط شدن آرد خوراکی با نهادهای دامی درپی داشتن تیرگی نان
منبع تکذیبیه: فرمانداری اردبیل
*سرعت تکذیب: یک روز
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