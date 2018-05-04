به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، آکادمی سوئد که به خاطر ارتباطش با مردی که متهم به حمله جنسی به زنان شده گرفتار یک رسوایی بزرگ طی چند ماه اخیر شده، صبح روز جمعه اعلام کرد سال ۲۰۱۸ جایزه نوبل ادبیات اهدا نخواهد شد تا آکادمی بتواند با نتایج بی‌سابقه این مساله کنار بیاید.

برای نخستین بار در ۷۵ سال گذشته، هیات داوران مخفی‌کاری که معتبرترین جایزه ادبی جهان را اهدا می‌کند، در فصل پاییزی که از راه می‌رسد برنده‌ای معرفی نخواهد کرد و به جای آن سال ۲۰۱۹ نام دو برنده را اعلام می‌کند. این تصمیم که پس از ملاقاتی در روز پنج‌شنبه گرفته و در ساعات‌ آغازین روز جمعه اعلام شد، به خاطر اتهام‌های حملات جنسی مطرح شده علیه ژان-کلود آرنو گرفته شده است. این مرد شوهر کاتارینا فراستنسن، عضو شاعر آکادمی است.

روز جمعه، آکادمی گفت این تصمیم را «به خاطر کاهش فعلی اعضای آکادمی و اطمینان عمومی کاهش یافته نسبت به‌ آکادمی» اتخاذ کرده است.

اندرس اولسون، دبیر دایمی آکادمی گفت: «اعضای فعال آکادمی سوئد کاملا آگاه هستند که بحران اعتماد فعلی به کار طولانی‌مدت و قدرتمند برای اعمال تغییر ضربه می‌زند. از نظر ما این امر ضروری است که زمانی کافی را برای بازیابی اعتماد عمومی به آکادمی صرف کنیم تا بعد بتوانیم دوباره شروع به معرفی برندگان کنیم. این تصمیم در احترام به برندگان پیشین و آینده جایزه نوبل ادبیات، بنیاد نوبل و عموم مردم گرفته شده است».

بعد از اینکه اتهام‌های حمله و آزار جنسی در ماه نوامبر عمومی شد، سه عضو از هیات داوران ۱۸ نفره آکادمی که برنده نوبل ادبیات را انتخاب می‌کند از پست خود استعفا کردند چون تصمیمی که گرفته شده بود این بود که فراستنسن نباید از آکادمی اخراج شود. تصمیم مبنی بر اخراج نشدن او در حالی گرفته شده بود که آرنو و فراستنسن متهم به نشت دادن نام هفت برنده سابق نوبل ادبیات شده بودند. آرنو هر دو اتهام را رد کرده است.

بنیاد نوبل اعلام کرده طی چند هفته گذشته «دیالوگی ادامه‌دار» با آکادمی سوئد داشته و از تصمیم به تعویق انداختن اعلام برنده حمایت می‌کند چون «وقتی موقعیتی با چنین جدیتی پیش می‌آید، اهدای جایزه را بی‌اعتبار می‌کند«.

کارل-هنریک هلدین رییس هیات مدیره بنیاد نوبل گفت: «این بحران در آکادمی سوئد تاثیرهایی منفی روی جایزه نوبل داشته است. تصمیم آن‌ها تاکید بیشتری روی جدیت موقعیت می‌گذارد و باعث می‌شود از اعتبار جایزه نوبل در طولانی‌مدت حفاظت شود. هیچ یک از این مسایل روی اهدای جوایز دیگر نوبل در سال ۲۰۱۸ تاثیر نخواهد گذاشت.«