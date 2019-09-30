به گزارش خبرگزاری مهر؛ در حالی که در دو سال اخیر آکادمی نوبل شرایط سختی را پشت سر گذاشت، اما امسال روز اعلام اسامی برندگان ادبیات را پیشاپیش اعلام کرده است.
در سالهای پیش آکادمی سوئد باید تصمیم میگرفت که در کدام پنجشنبه در اکتبر نام برنده ادبیات خود را اعلام میکند، اما امسال از دو هفته پیش اعلام شده که پنجشنبه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) برنده این بخش معرفی میشود.
در یکی دو سال اخیر آکادمی سوئد و کمیته ادبیات آن سالهای بدی را پشت سر گذاشتند و برگزاری این انتخاب از سال ۲۰۱۶ خیلی بد پیش رفت و بدتر از آن در سال بعد بود که روشن شد ژان کلود آرنو، کارگردان و همسر یکی از اعضا یعنی کاترینا فراستنسون گزارشهایی را به بیرون درز میداد و بعد هم رسوایی اخلاقی او سروصدای زیادی به پا کرد.
در بررسیهای انجام شده روشن شد آرنو نه تنها در سالهای اخیر حداقل هفت مرتبه نام برندگان آتی جایزه نوبل ادبیات را که باید مخفی میماندند، لو داده بلکه از ۱۸ زن که عضو آکادمی یا همسر و دختر اعضای آکادمی سوئد بودهاند سوءاستفاده جنسی کرده است.
وی علاوه بر این برای اداره امور کلوپ فرهنگی که سرپرست آن بود، از پولهای آکادمی بهرهبرداری میکرد.
آرنو در نهایت به دو سال و نیم حبس محکوم شد و همسرش نیز به دلیل رعایت نکردن وظیفه رازداری از نوبل خارج شد.
سارا استریدسبرگ، نویسنده و روزنامهنگار نیز اوایل امسال از سمت خود کناره گرفت و سارا دنیوس، دبیر آکادمی سوئد نیز در پی انتقادهای شدید اواسط ماه آوریل از مقامش استعفا داد.
اکنون کمیته ادبیات برگشته و سعی دارد تا آبروی خود را بخرد.
در اولین گام ماتس مالم استاد رشته ادبیات در دانشگاه یوتبری از اول ماه ژوئن عهدهدار ریاست این آکادمی و جانشین آندرس اولسون شد. وی که ۵۴ ساله است و کتابهای متعددی نوشته و به عنوان مترجم آثار ادبی از شهرت برخوردار است.
این شخصیت ادبی که پیش از انتخاب به این سمت چهار ماه پیش به عضویت آکادمی درآمده بود، به عنوان رییس و سخنگوی دائم آکادمی سوئد مواضع این نهاد را با مردم و رسانهها در میان میگذارد و نام برنده جایزه نوبل ادبیات را اعلام میکند.
با توجه به این که وی شخصیتی دانشگاهی است و کارهایش بر ادبیات کلاسیک و شعر بیشتر متمرکز است تا آثار معاصر، شاید آثار این حوزه از شانس بیشتری برخوردار باشند.
این کمیته که هرگز اسامی فهرست کوتاه خود شامل ۵ فینالیست نهایی را اعلام نمیکند، به نظر میرسد امسال این فهرست را در ماه می (اردیبهشت) تهیه دیده باشد.
هرچند هرگز روند انتخاب برنده روشن نمیشود، اما این مسیر در ماه فوریه با بررسی ۲۰۰ نامزد شروع و در ماه می، با انتخاب پنج فینالیست پیش میرود.
امسال نیز بازار حدس و گمانها گرم است و تاکنون آن کارسون، ماریس کونده، کان ژو، هاروکی موراکامی، نگوگی وا تیونگو، لودمیلا اولیتسکایا، مارگارت آتوود، پتر ناداس، مریلین رابینسون و اولگا توکارسوک از شانس بیشتری برخوردارند.
در هر حال با انتخاب دو برنده این کمیته امسال میتواند در فکر برگرداندن اعتبار خود باشد و به نظر میرسد با انتخابهایی کاملا امن این مسیر را دنبال کند تا بتواند مخاطبان بیشتری را از خود راضی کند.
آخرین بار کازوئو ایشیگورو نویسنده انگلیسی ژاپنیتبار در سال ۲۰۱۷ موفق به کسب نوبل ادبیات شد.
مترجم: مازیار معتمدی
نظر شما