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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

شکل گیری یک پرونده جاسوسی

رد پای بندیکت کامبربچ در برنامه هسته ای شوروی در جنگ سرد

رد پای بندیکت کامبربچ در برنامه هسته ای شوروی در جنگ سرد

بازیگر سرشناس بریتانیایی در نقش یک جاسوس دوران جنگ سرد بازی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «ایرون بارک» فیلم بعدی بندیکت کامبربچ خواهد بود که برمبنای داستان واقعی زندگی گرویل وین ساخته می‌شود.

تریلر «آیرون بارک» (اکالیپوتوس استرالیایی) به کارگردانی دومینیک کوک و برمبنای فیلمنامه‌ای از تام اوکانر ساخته می‌شود.

در این فیلم زندگی واقعی گرویل وین تصویر می‌شود و نقش او را بندیکت کامبربچ ایفا می‌کند. وی تاجری بریتانیایی بود که به سیا کمک کرد تا در برنامه هسته‌ای شوروی در دوران جنگ سرد رخنه کند.

وِین و اولگ پنکوفسکی منبع روس وی با جاسوسی به نفع آمریکا کمک کردند تا بحران اتمی کوبا حل شود.

فیلم نیشن تهیه کننده فیلم از این مجموعه بسیار ابراز رضایت کرد و کار کردن با بندیکت کامبربچ را همکاری با فردی خواند که هم در برابر دوربین و هم پشت آن خلاقانه کار می‌کند.

این دومین همکاری کامبربچ با دومینیک کوک کارگردان است و آنها پیشتر با هم در فیلم «تاج تهی» همکاری کرده بودند.

کد مطلب 4287359

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